Пастуший рожок

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.02.2018

Пастуший рожок – сравнительно «молодой» русский народный инструмент, возникший в XVII столетии. Исполнительское искусство на нём формировалось в тесном взаимодействии с искусством песенным. Показательно, что рожок не упоминается в летописях, где основное внимание уделяется военным походам, важным государственным и общественным событиям. Он частый персонаж лирических, хороводных, плясовых песен.

Пастух выйдет на лужок,

Заиграет во рожок,

Хорошо пастух играет –

Выговаривает.

Рожок был неотъемлемым атрибутом скоморохов. Как они говорили, «гудок да рожок — всё наше богатство». Когда в середине XVII века скоморошество было запрещено, а все «сосуды гудебные» были уничтожены, рожок не пострадал. Он в представлении царя и церкви был, в первую очередь связан не со скоморошеством, а с деятельностью пастухов. Именно в их среде после падения скоморошества сосредоточились высшие достижения инструментального народного искусства.

Под звуки рожка в селах и деревнях пели, плясали, водили хороводы на открытом воздухе. Во времена царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II вечерами и светлыми летними ночами устраивались прогулки на лодках по Неве и Фонтанке, во время которых гребцы пели в сопровождении рожков. Позднее А.С. Пушкин в «Евгении Онегине» посвятил таким увеселениям несколько строк:

Лишь лодка, веслами махая,

Плыла по дремлющей реке:

И нас пленяли вдалеке

Рожок и песня удалая.

Во второй половине XIX – начале XX века широкое распространение получили ансамбли рожечников. Как в России, так и за рубежом был известен Хор владимирских рожечников под управлением Николая Кондратьева, который в 1884 году с огромным успехом выступал на Всемирной промышленной выставке в Париже.

Пастушеский рожок представляет собой деревянный мундштучный музыкальный инструмент с шестью игровыми отверстиями. Существует два вида рожков: сольные и ансамблевые, куда входят маленькие, так называемые визгунки, и большие – басы. Сольные рожки и визгунки выделывают чаще всего из можжевельника, басовые – из березы. Изготавливаются они способом продольного раскола с последующим оплетением берестой. Узкий конец рожка завершается мундштуком, широкий – раструбом.

Извлечение звука, особенно на визгунках – дело нелегкое, и исполнители вынуждены держать рожок не в центре, а в углу губ. Кроме того, им приходится сильно прижимать инструмент к губам и выдувать воздух с большим напряжением.

В Музее музыкального искусства хранится около 40 пастушеских рожков, изготовленных в разное время — от 90-х годов XIX века до 80-х годов прошлого столетия. Наибольший интерес представляют кустарные мастеровые инструменты, сделанные традиционным способом в селах Владимирской, Ивановской, Тверской областей, где живут потомственные пастухи. В начале ХХ столетия, в связи с распространением ансамблевой игры на рожках, их стали изготавливать в большом количестве на токарном станке. Однако по качеству звука они уступали традиционным.

Во второй половине прошлого века интерес к рожкам стали проявлять профессиональные музыканты. Рожковая группа была введена в Оркестр русских народных инструментов им. Осипова, в оркестр хора им. Пятницкого, рожки вошли в состав целого ряда фольклорных ансамблей. Хочется верить, что пастушеские рожки будут еще долго покорять слушателей, по словам Александра Бородина, своей «эпической народной красотой».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.