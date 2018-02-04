Скрипка из Хардангера

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.02.2018

Хардингфеле – норвежская народная скрипка. Назван этот инструмент в честь того места, где он появился на свет - Хардангер на юго-западном побережье Норвегии. Буквально название переводится, как «скрипка из Хардангера». Она имеет меньший, чем обычная скрипка, размер, более выпуклые деки, широкий и короткий гриф, удлиненные эфы. Колковая коробка у хардингфеле более длинная, так как кроме четырех игровых у неё имеются еще четыре резонирующие струны. Они проходят под грифом и через отверстия в подставке. Звук хардингфеле громче, чем у скрипки. Более плоская и расположенная выше подставка дает возможность широкого применения двойных нот и аккордов, а также излюбленных в практике народного музицирования – двухголосия и орнаментики. На хардингфеле исполняются народные танцевальные мелодии – слоты. Музейный инструмент очень красив – корпус покрыт орнаментами, гриф и подгрифок инкрустирован костью и перламутром, венчает хардингфеле голова мифического зверя.

На протяжении почти двух веков – XVIII и XIX-го, скрипка хардингфеле считалась дьявольским инструментом. Священники говорили: «Скрипка — дьявол, висящий на стене» или «Когда играют на скрипке, дьявол танцует на крыше» Лютеранская церковь проповедовала, что скрипичная игра — это смертный грех, и музыканты после смерти попадают в ад. Их не пускали в церковь, считали посланцами дьявола, а их творчество было окутано мрачными легендами. Согласно одной из них, дьявол, пробравшись в деревню, где отмечали праздник, стал играть старинный норвежский танец Fanitullen (буквальный перевод – мелодия черта). И играл он так замечательно, что все, слышавшие музыку, танцевали до тех пор, пока не падали замертво. Существует гипотеза, что главная тема из фортепианного концерта Эдварда Грига, вдохновлена одной из версий мелодии Fanitullen.

Хардингфеле пользуется большой популярностью и в наши дни, особенно в сельских районах.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.