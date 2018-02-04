Душа абрикосового дерева

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.02.2018

Дудук — один из древнейших духовых музыкальных инструментов. Некоторые исследователи относят его появление ко времени существования древнего государства Урарту (XIII-VI вв. до н.э.), другие – к периоду правления армянского царя Тиграна II Великого (95-55 гг. до н. э.). Изображение дудука встречается во многих средневековых армянских рукописях.

Дудук — духовой язычковый инструмент, получивший повсеместное распространение на Кавказе и в Закавказье, но особенно он популярен в Армении. Там считают, что дудук, как ни один другой инструмент, способен выразить душу армянского народа. Известный композитор Арам Хачатурян однажды сказал, что дудук — это единственный инструмент, который заставляет его заплакать. Все важные события в жизни народа: свадьбы, похороны, различные торжества и государственные праздники сопровождаются похожим на молитву звуком этого уникального инструмента. Не случайно в 2005 году армянский дудук был признан шедевром Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Дудук представляет собой цилиндрическую трубку, изготовленную из абрикосового дерева. В Армении он также известен как циранапох, что дословно может быть переведено как «душа абрикосового дерева». Армянский дудук обладает мягким, слегка приглушённым, «бархатистым» тембром, в отличие от инструментов, изготовленных из других материалов, для которых характерно довольно резкое звучание.

На лицевой стороне ствола высверлено восемь пальцевых отверстий и одно на тыльной стороне. В верхнюю часть ствола вставляется двойная трость из тростника «арундо», который отличается умеренной гигроскопичностью, высокой упругостью и прочностью, что помогает избежать быстрого износа трости. Для настройки инструмента на рабочую часть трости надевается настроечный хомутик из виноградной лозы. Огромную роль при игре на дудуке играет техника дыхания. Ансамбль обычно состоит из двух исполнителей. Один из них исполняет мелодию, и дышит, как обычно, ртом. Другой тянет бурдон, используя технику непрерывного дыхания: вдыхая через нос, он использует щеки в качестве резервуаров для воздуха и направляет поток воздуха на язычок дудука. В результате нагнетание воздуха в инструмент становится непрерывным.

Сегодня дудук можно услышать не только в концертах известных исполнителей, но и во многих кинофильмах, таких как «Последнее искушение Христа», «Гладиатор», «Код да Винчи», «Пираты Карибского моря», «Игра престолов».

В 2006 году в Москве открылся памятник дудуку. Он установлен во дворе Духовно-просветительского центра Армянской апостольской церкви. Авторы памятника – скульптор Фридрих Согомонян и двое его сыновей.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.