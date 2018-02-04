Салон Виельгорских

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.02.2018

Одна из жемчужин коллекции графики Музея музыки – литография художника-гравера Рорбаха, изображающая музыкальный вечер в доме Виельгорских. Вокруг стола с нотными пюпитрами и зажженными свечами расположились четверо музыкантов с инструментами в руках - квартет: Алексей Львов (скрипка), Матвей Виельгорский (виолончель), Густав Вильде (альт) и Всеволод Маурер (скрипка). Рядом с Матвеем Виельгорским – его младший брат Михаил, также талантливый музыкант, игравший в семейном квартете на альте, и блестящий пианист. Действие происходит в Санкт-Петербурге в доме братьев Виельгорских на Михайловской площади, время действия – 40-е годы XIX столетия.

«Маленький храм изящных искусств» ‑ так называл салон Виельгорских французский композитор Гектор Берлиоз, не раз бывавший в нём. Этот салон был особенный: в нём редко танцевали, но каждую неделю устраивались концерты, в которых принимали участие все находившиеся в то время в Петербурге знаменитости. У Виельгорских выступали Роберт и Клара Шуман, Ференц Лист, Генрик Венявский и другие знаменитые артисты. «Эти Виельгорские – великолепные люди для художников; они живут только для искусства», ‑ писал Роберт Шуман; он же называл Михаила Виельгорского самым гениальным дилетантом из всех, кого он знал. Друзьями Виельгорских были Пушкин, Грибоедов, Одоевский, Жуковский, Тютчев. Михаил Юрьевич оказывал поддержку многим отечественным музыкантам – например, братьям Рубинштейнам. Он также способствовал освобождению от крепостной зависимости поэта Тараса Шевченко.

Старший Виельгорский – Матвей – считался одним из первых виолончелистов не только в России, но и в Европе. Ему посвящали свои сочинения Антон Рубинштейн (третий квартет) и Феликс Мендельсон (вторую сонату для виолончели и фортепиано). Он собрал коллекцию музыкальных инструментов, в которой было пять инструментов работы Страдивари. Матвей Виельгорский был одним из основателей Русского музыкального общества. Свою богатую библиотеку и коллекцию он завещал консерватории, а виолончель работы Страдивари подарил виолончелисту Карлу Давыдову.

Именно в доме Виельгорских состоялась первая репетиция оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», а вторую оперу Глинки «Руслан и Людмила» исполнил по партитуре Ференц Лист. Наконец, именно Михаил Виельгорский был одним из тех просвещенных любителей музыки, кто открыл для России Людвига ван Бетховена. Благодаря ему, уникальный манускрипт Бетховена – эскизная тетрадь 1803–1804 годов оказалась в России и теперь хранится в фондах музея Глинки.

Братья Михаил и Матвей Виельгорские оставили заметный след в истории русской музыки. Для многих начинающих музыкантов выступление у Виельгорских открывало путь к дальнейшей концертной деятельности. Напомним, что Русское музыкальное общество было основано только в 1859 году, но его прообразом стали любительские музыкальные собрания, в том числе – в салоне братьев Виельгорских.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.