Альт Антонио Страдивари

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 02.02.2018

Антонио Страдивари признан одним из величайших скрипичных мастеров во всем мире. Он рано начал осваивать строение струнных инструментов и уже в 1667 году, в возрасте 23-х лет, открыл в Кремоне собственную мастерскую. Страдивари был известен не только у себя на родине, ему поступали заказы от монархов и аристократов со всей Европы. Инструменты мастера высоко ценились при его жизни и их продолжают ценить и сей деть, причем с каждым годом они становятся все дороже и дороже. На инструментах Страдивари играли и играют ведущие музыканты мира; эти инструменты являются украшением собраний коллекционеров, крупнейших фондов и банков.

Страдивари прожил 92 года, создав, по разным данным от полутора до трех тысяч инструментов. Сейчас сохранилось около 650 его работ – помимо скрипок, это виолончели, несколько гитар и даже арфа и мандолина.

Крайне редкими инструментами работы Страдивари являются альты – в мире известно не более десяти. В основном они созданы по модели, разработанной Страдивари в 1690 году для двора Медичи. По качеству эти инструменты не уступают лучшим скрипкам мастера.

Представленный на выставке «Миф Страдивари», которая сейчас проходит в музее музыкальной культуры, альт 1715 года - один из лучших в наследии мастера, он является жемчужиной собрания музея. Его звук отличается великолепным, очень благородным тембром.

У инструмента была своя, очень интересная судьба.

В 30-х годах XIX века альт принадлежал директору императорских театров в Петербурге, известному меломану, графу Михаилу Юрьевичу Виельгорскому. Граф Михаил Виельгорский был хозяином известного музыкального салона, сочинял романсы, играл в струнном квартете вместе с отцом и братьями. Шуман говорил о Виельгорском, что он «самый гениальный дилетант, каких я когда-либо знал». Виельгорский преподнес альт выдающемуся бельгийскому музыканту – скрипачу и композитору - Анри Вьётану, который неоднократно концертировал в России, а в 1846-1852 годах жил в Петербурге и являлся придворным солистом и солистом Императорских театров. Среди других владельцев альта - известный коллекционер музыкальных инструментов и тоже музыкант-любитель Роман Васильевич Живаго.

В 1919 году инструмент поступил в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. На альте играли Владимир Бакалейников, Рудольф Баршай и другие известные музыканты.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.