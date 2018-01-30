Скрипка Страдивари

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 30.01.2018

Наверное, многие из вас, уважаемые слушатели, знают один из самых интересных детективных фильмов советской эпохи – «Визит к Минотавру». Фильм был необычен тем, что сюжет двигался параллельно сразу в двух эпохах, рассказывая о скрипичном мастере Антонио Страдивари и о похищении скрипки этого мастера, но уже в 20 веке, в Советском Союзе. Прототипом скрипача, у которого украли скрипку работы Страдивари, был Давид Ойстрах, которого действительно обокрали в 1968 году. При этом из квартиры музыканта было украдено множество вещей, среди которых… скрипки Страдивари, да и вообще скрипок не было(!)

Зато настоящая скрипка работы Страдивари «снялась» в фильме. Она была подарена Давиду Федоровичу в 1937 году королевой Бельгии Елизаветой, которая сама была прекрасной скрипачкой – ученицей Эжена Изаи. Она стала покровительницей конкурса скрипачей, названного именем ее прославленного учителя, а одним из победителей этого конкурса и стал Давид Ойстрах, что положило многолетней дружбе музыканта и королевы Бельгии.

Но вернемся к самой скрипке, ведь на съемках в знаменитом Советском детективе удивительная история этого инструмента не заканчивается. После смерти ее хозяина, скрипка была передана в дар музею музыкальной культуры имени М.И.Глинки. А в 1996 году едва не повторила судьбу своего экранного героя – скрипку попытались украсть. Но всё закончилось хорошо и теперь этот уникальный инструмент радует посетителей музея и тех исполнителей, которым их талант позволяет играть концерты на этой бесценной скрипке, ну и, безусловно, многочисленных зрителей.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.