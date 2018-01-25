Гитара фабрики Рамирес

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 25.01.2018

Как известно, для качественного звучания музыки необходим не только хороший исполнитель, но и достойный его инструмент. Есть легендарные мастера, чьи инструменты со временем не теряют своих великолепных свойств. Известны и династии мастеров, каждый представитель которых был достоин своего имени. А вот в XX веке появляются и фабрики, изделия которых ценят самые знаменитые исполнители.

Перед нами гитара такой известной фабрики, которая со дня своего основания и до настоящего времени держит марку наивысшего качества изготовления гитар – фабрики Рамирес. Вся история этой марки ‑ живой пример гармоничного сотрудничества прославленного музыканта и мастера, а точнее мастеров по изготовлению музыкальных инструментов: великого испанского гитариста Андреаса Сеговии и мастеров фабрики Хосе Рамирес.

Когда-то, в конце XIX века эту фабрику, как и династию гитарных мастеров, основал Хосе Рамирес-первый. Его младший брат – Мануэль Рамирес ‑ получил имя мастера Королевской консерватории Мадрида, а уже в начале ХХ века, в 1910 году он предоставил в аренду на концерт одну из своих гитар юному Андресу Сеговии, который тогда ещё не был прославленным гитаристом. Так и началось сотрудничество великолепного исполнителя и целой династии гитарных мастеров. Сеговия с удовольствием помогал мастерам советами, а уже следующий представитель семейства Рамиресов – Хосе Рамирес-третий ‑ создал для Сеговии несколько инструментов. Ну и, конечно же, не будем забывать о рекламе: слава всемирно известного музыканта в немалой степени способствовала и процветанию фабрики Хосе Рамирес.

В собрании Музея имени Глинки есть великолепный образец продукции этой фабрики. Несмотря на фабричное клеймо, этот инструмент был сделан вручную, ведь именно такие гитары ручной работы из дорогих материалов ‑ красное дерево, ель, орех, инкрустации перламутром – выпускали до середины ХХ века на фабрике Хосе Рамирес. И лишь с середины ХХ века стало также развиваться фабричное серийное производство недорогих гитар для ученической работы, доступных по цене начинающим артистам.