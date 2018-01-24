Портрет С.Рахманинова

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.01.2018

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает, им зачастую бывает сложно выбраться из тени родительской славы. Но иногда, особенно когда дети выбирают другую область искусства для приложения своих талантов, они также становятся большими авторитетами.

Подобное произошло со старшим сыном знаменитого русского оперного певца Фёдора Ивановича Шаляпина. Борис Шаляпин стал известным живописцем, автором множества пейзажей, декораций, плакатов, но особенно он прославился как портретист. Его кисти, в основном, принадлежат портреты деятелей искусства: известных музыкантов, танцовщиков, литераторов. Естественно, он очень много рисовал своего отца в разных сценических образах. Любил изображать его друзей, одним из которых был великий пианист, композитор, дирижёр Сергей Рахманинов. Портреты Рахманинова и членов его семьи, Борис Шаляпин писал не раз.

В мемориальной усадьбе Шаляпина есть два портрета Сергея Васильевича: один из них написан в 1929, а другой – в 1940 году. Последний больше известен среди ценителей искусства. Художник писал его на берегу Атлантического океана, в то время, когда Сергей Рахманинов работал над своими «Симфоническими танцами». Известно, что композитор был человеком очень деятельным и трудолюбивым, он не мог позволить себе часами сидеть неподвижно и позировать. Сам Рахманинов шутил: «Я капризная модель». Поэтому работа над портретом в основном происходила в то время, когда музыкант играл на рояле. Лишь когда Шаляпин рисовал руки, Рахманиновсогласился некоторое время посидеть неподвижно.

Конечно, родство с великим певцом помогло Борису Шаляпину стать одним из выдающихся портретистов, ведь он с детства впитал атмосферу артистического мира, тонко чувствовал все нюансы, настроения, и поэтому сумел в картинах передать не только портретное сходство, но и внутренний мир своих прославленных моделей.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.