Синтезатор АНС

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 23.01.2018

В фондах Музейного объединения имени Глинки много экспонатов. Среди из них есть и очень ценные, и чрезвычайно редкие. Но один музыкальный инструмент поистине уникален. В мире таких больше нет. Это АНС – первый в мире синтезатор музыкальных звуков, разработанный ученым Евгением Александровичем Мурзиным. Его название ‑ это инициалы великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. Именно его идеи вдохновили изобретателя на создание инструмента, обладающего невероятным уровнем выразительных возможностей.

Идея Евгения Александровича Мурзина, возникшая еще в 1938 году, предполагала создание музыкального инструмента, ни в чём не ограничивающего фантазию композитора.

Принцип работы АНСа позволяет в тот же момент прослушать, скорректировать или исправить созданную композитором «партитуру» во всем диапазоне звучания, в любых тембрах, фактуре и динамике.

По своей функциональной схеме АНС отличается от электронного синтезатора. Он ближе к компьютеру, хотя и был изобретен задолго до его появления. И по размерам он был гораздо компактнее компьютеров первого поколения. В АНСе предусмотрены долговременная и оперативная память, кодирование информации о ритмо-высотном строении звучания, аналогичное режиму «Пиано Ролл» в большинстве программ музыкального редактирования. Возможно также хранение информации и сохранение на внешних носителях, которые напоминают компьютерные дискеты или диски.

При всей своей необычности АНС не стал просто игрушкой, причудливой конструкцией, предназначенной только для развлечения. Создание этого прибора инициировало создание целого направления в отечественной композиции – электронной музыки.

В 1966 году при Музее Скрябина, где находилась первая модель АНСа, была открыта Экспериментальная студия электронной музыки под руководством изобретателя Евгения Мурзина. Среди её участников были такие будущие величины, как Альфред Шнитке, Эдисон Денисов, Софья Губайдулина, Эдуард Артемьев, а позже и Владимир Мартынов. Музыка, созданная на синтезаторе АНС, звучала в театрах и на телевидении. Сейчас её можно услышать в саундтреках к фильмам «Сибириада», «Солярис», «Освобождение», «Бриллиантовая рука». А сам экспонат, точнее его промышленный образец, созданный в 1964 году, до сих пор привлекает к себе внимание специалистов со всего мира.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.