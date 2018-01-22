Шахматы А.Б.Гольденвейзера

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 22.01.2018

Талантливый человек талантлив во многом. Многие музыканты имели хобби, в котором достигали вершин настоящего мастерства. Одни писали стихи или прозу, другие – рисовали картины, а кто-то, и их довольно много, увлекался древней мудрой игрой – шахматами. Страстными шахматистами были Лядов и Римский-Корсаков, Скрябин и Рахманинов. Настоящим фанатом шахматных поединков был и выдающийся пианист, профессор Московской консерватории Александр Борисович Гольденвейзер. Он не только с удовольствием проводил время за шахматной доской, но и собирал необычные шахматные фигуры. Это были шахматы дорожные, карманные, китайские, вырезанные из кости, английские фирмы «Стаунтон», шахматы из пальмового дерева, принадлежавшие еще отцу Гольденвейзера. Я же хочу представить настоящую жемчужину этой богатой коллекции.

Необычные шахматы были созданы в 1917 году Михаилом Александровичем Чеховым, племянником великого писателя, актером Московского Художественного театра. Тогда Михаил Чехов после перенесенной душевной болезни находился в тяжелой депрессии, сомневаясь в правильности выбранного жизненного пути. Он бросил работу в театре, не мог заставить себя даже выйти на улицу, помышлял о самоубийстве. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, актер решил вырезать из дерева шахматы и продавать их. «Одна шахматная игра была сделана и продана за сто рублей, – вспоминал Чехов. – Её купил человек, хорошо знавший все обстоятельства моей жизни, чтобы поддержать меня материально». Этим человеком была Елена Карловна Зиллер, которая и подарила шахматы Александру Борисовичу Гольденвейзеру.

В наборе нет привычных ферзей, слонов, коней. Черные фигуры ‑ это мир темных сил: черти, ведьма, ступа и кот вместо шахматного коня, а белые – сказочные персонажи «царства берендеев».

Этих фигур могли касаться руки Рахманинова, Шаляпина, Прокофьева и других великих современников Гольденвейзера – его партнеров в шахматных поединках. Пианист нередко обыгрывал Александра Скрябина. С ним любил встречаться за шахматным столом Лев Толстой. В семье великого писателя Гольденвейзер был близким человеком, часто ездил в Ясную Поляну и за пятнадцать лет сыграл с Толстым свыше шестисот партий. По свидетельству жены писателя, Софьи Андреевны, Лев Николаевич любил после окончания очередной партии слушать игру Гольденвейзера на фортепиано, в особенности баллады Шопена.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.