Скрипка Санто Серафина

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.01.2018

Одним из самых характерных представителей венецианской школы был мастер Санто Серафин, творивший в XVIII веке. Происхождение этого мастера неизвестно. Вероятно, фамилия и имя его другие, и Санто Серафин является псевдонимом. Отсутствуют точные сведения и о родине мастера. Сам он на своих этикетах называет себя ≪из Удине≫ - города на северо-востоке Италии. Даты рождения и смерти Санто Серафина также неизвестны, но несомненно, что, подобно Страдивари, он жил очень долго. Об этом можно судить по датам создания его инструментов.

Его изделия ценились наряду с инструментами Амати и всегда были востребованы среди самых взыскательных клиентов, в том числе благодаря использованию прекрасных материалов и великолепной, изысканной отделке.

Скрипка, сделанная в 1749 году, относится к позднему периоду венецианского мастера и является одним из самых последних инструментов его работы. Это превосходный, хорошо сохранившийся инструмент точно воспроизводит тип скрипки Николо Амати. В то же время сам мастер на этикете, обрамленном художественной виньеткой, указывает, что данная скрипка сделана по образцу инструментов Антонио и Джеронимо Амати.

До поступления в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов в 1920 году, скрипка хранилась в Московской консерватории, куда поступила в качестве пожертвования от купца и благотворителя Константина Владимировича Третьякова, одного из богатейших людей Москвы того времени. Однофамилец известного мецената, подарившего Москве Галерею, Константин Владимирович Третьяков также владел замечательным собранием живописи и музыкальных инструментов. Его щедрый дар Московской консерватории (и тем самым всем российским музыкантам) в 1878 году – около тридцати смычковых инструментов работы Страдивари, Гварнери, Амати, Бергонци, Вильома, Серафина – заложил основу созданной впоследствии в 1919 году Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов. Меценат выдвинул лишь одно условие: его дар предназначался для «употребления беднейшими учениками». На всех инструментах, как того хотел Третьяков, играли небогатые молодые музыканты, ставшие впоследствии известными солистами и воспитавшие новые поколения учеников.

В разные годы на скрипке играли Дмитрий Цыганов, Соломон Безродный, Олег Каган и другие выдающиеся музыканты.

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, при поддержке Министерства культуры РФ и содействии Международного фонда Антонио Страдивари, совсем недавно, в 2016-2017 гг. скрипка Санто Серафина отреставрирована в Кремоне - мировом центре реставрации инструментов скрипичного семейства - выдающимися скрипичными мастерами и реставраторами Брюсом Карлсоном и Бернардом Нойманном.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.