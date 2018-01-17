"Скрипка Венявского" Антонио Страдивари

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.01.2018

Феномен инструментов Страдивари заключается в сочетании целого комплекса слагаемых: тембра, близкого человеческому голосу, «полётности» и силы звука, совершенства внешнего облика и пропорций инструмента, изящества линий и тщательности отделки деталей, а также в изумительной легкости и отзывчивости инструмента при игре. Появлению его шедевров способствовали труды и находки предшественников, климатические и культурные условия его работы, эстетические взгляды и вкусы времени, а также свойства личности и профессиональные навыки Антонио Страдивари: он умел играть на скрипке, обладал тонким слухом, был скульптором и прекрасным краснодеревщиком.

Скрипка, изготовленная в 1723 году и известная в среде музыкантов как «скрипка Венявского», принадлежит «золотому» периоду творчества мастера и является одним из лучших его инструментов.

Скрипка получила свое имя в честь Генрика Венявского, скрипача-виртуоза и композитора, одного из первых профессоров Петербургской консерватории. Среди учеников Венявского был талантливый музыкант Константин Николаевич Пушилов, которому учитель сумел передать эмоциональность, техническое мастерство и красоту тона. Специально для Пушилова скрипка Страдивари была приобретена одной из великих княгинь – известно, что императорская семья содействовала развитию музыкального искусства, покровительствовала Русскому музыкальному обществу и Консерваториям. В дальнейшем имя Венявского - великого учителя Пушилова - закрепилось за данной скрипкой.

После смерти Пушилова инструмент принадлежал различным коллекционерам, и, наконец, попал к профессору Московской консерватории скрипачу Иосифу Васильевичу Рывкинду, выдающемуся солисту и камерному исполнителю. После его смерти, в 1921 году скрипка была передана в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов.

По звучанию это один из лучших инструментов в коллекции музея, он имеет необыкновенную яркость и полётность звука. По этой причине скрипка пользовалась большой популярностью у музыкантов – абонентов Госколлекции. На ней в разное время играли Лея Любошиц, Соломон Безродный, Самуил Фурер, Дмитрий Цыганов, Михаил Фихтенгольц, Юлиан Ситковецкий, Валерий Климов, Семен Снитковский, Виктор Третьяков, Олег Каган, Владимир Иванов, Александр Винницкий, Григорий Жислин, Вадим Репин, Павел Милюков.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.