Скрипка "дель Джезу"

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 16.01.2018

Последний представитель известного семейства, внук Андреа Гварнери – Джузеппе Бартоломео Гварнери, известный как Гварнери дель Джезу, творивший в XVIII веке, вошел в плеяду выдающихся мастеров смычковых инструментов. Именно инструменты Гварнери Дель Джезу приблизились, а, по мнению некоторых музыкантов и экспертов даже превзошли скрипки Страдивари. Современники назвали его «дель Джезу» за то, что он, в отличие от других мастеров семьи Гварнери, традиционно посвящавших свои инструменты Святой Терезе, начал, сопровождать их монограммой на этикетах, обозначавшей «во славу Иисуса Христа».

Жизнь мастера сложилась нелегко, он умер в нищете в возрасте 46 лет и истинная, но уже посмертная, слава настигла имя мастера в следующем веке. Инструменты работы Гварнери дель Джезу получили известность лишь в ХIХ столетии. На них играли Николо Паганини, Анри Вьётан, Камилло Сивори, Эжен Изаи, Фриц Крейслер, Яша Хейфец, Леонид Коган. Скрипки этого мастера до сих пор остаются популярными у современных музыкантов – и многие предпочитают их инструментам Страдивари.

Скрипка 1742 года Иосифа Гварнери дель Джезу относится к последнему периоду деятельности великого мастера, когда основное внимание он уделял звуку; отделка инструментов этого времени не столь тщательна, как на более ранних моделях. Возможно даже, что была сделана она в наиболее трагический период жизни мастера, когда он попал в тюрьму и не имел доступа даже ко всем необходимым инструментам.

Звук скрипки чрезвычайно мягкий, ровный на всех струнах, меццо-сопранового тембра.

Инструмент был куплен в 70-х годах XIX века у известного французского мастера Жана Батиста Вильома для русской скрипачки Александры Унковской, ученице Ауэра, впоследствии выпускнице Санкт-Петербургской консерватории. В 1919 году скрипка поступила в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. На скрипке в разное время играли многие выдающиеся музыканты, в том числе Михаил Вайман и Гайк Казазян.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.