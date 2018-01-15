Скрипка Антонио Страдивари 1707

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 15.01.2018

В 1700 году, после долгих экспериментов Страдивари подошел к созданию своей собственной, отличной от предшественников, скрипичной модели, совершенной и до сих пор неповторимой. Примерно до середины 1720-х годов длился так называемый «золотой период» творчества великого мастера. В это время Страдивари коренным образом изменил соотношение настройки верхней и нижней дек, в тембре выявились более высокие обертоны, благодаря чему звук стал очень ярким и богатым, способным заполнять самые большие концертные залы. Ни один из современников или последователей Страдивари так и не смог добиться в своих работах настолько естественного и натурального звучания. Тембровый окрас его инструментов можно считать эталонным.

Много споров ведется о секретах покрытия инструментов Страдивари. В «золотой период» его творчества лак выглядит необычайно богато и сочетает в себе палитры золотисто-оранжевого и бордово-красного цветов.

Представленный на выставке «Миф Страдивари» в Центральном музее музыкальной культуры инструмент 1707 года – «золотого периода» мастера - необыкновенно красив. Верхняя дека изготовлена из ели, а нижняя – из роскошного клёна косого распила с муаром. Подобное дерево Страдивари использовал для изготовления дорогих заказных инструментов.

В Москве скрипка появилась в 60-х годах ХIХ века. Она была приобретена известным коллекционером, меценатом, купцом и любителем музыки, который некоторое время был даже директором Московского отделения Русского музыкального общества, Василием Павловичем Зубовым. Тот передал по наследству богатое собрание прекрасных смычковых инструментов своему сыну, потомственному коллекционеру и скрипачу-любителю Павлу Васильевичу.

В течение ряда лет скрипка из коллекции Зубова была концертным инструментом известного скрипача-виртуоза, выпускника Московской консерватории Станислава Барцевича.

В 1919 году скрипка поступила в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. В разное время она звучала в руках многих выдающихся исполнителей, среди которых Лев Цейтлин, Соломон Безродный, Дмитрий Цыганов, Борис Фишман, Мирон Полякин, Борис Гольдштейн, Леонид Коган, Валентин Жук, Ирина Бочкова, Олег Крыса, Андрей Корсаков, Нана Яшвили, Максим Федотов.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.