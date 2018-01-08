Фортепиано-Жираф

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 08.01.2018

Один из самых распространенных и любимых в наше время инструментов – фортепиано – прошел долгий путь изменений и преобразований, в результате которого у нас сейчас есть камерные, домашние пианино и концертные рояли. Но были и промежуточные варианты, не всегда удачные и иногда довольно экзотические.

Этот инструмент носит название фортепиано Жираф. Он был распространен в конце XVIII – начале XIX века. Представить себе его внешний вид очень просто – он напоминает рояль, деку которого установили вертикально над клавиатурой. Такая странная конструкция объясняется довольно просто – создатели пытались достичь компактности. Но, увы, замысел оказался не очень удачным: инструменты получались громоздкими, неуклюжими, а звук был слабым. Зато инструмент получился очень красивым, ведь согласно моде того времени корпус декорировался под мебель стиля «ампир».

Но ещё интереснее конструкции инструмента – история появления его названия. Оно появилось в связи с необычным событием, произошедшим в 1825 году. Надеясь улучшить дипломатические отношения между странами, египетский паша Мухаммед Али решил подарить королю Франции Карлу Х… жирафу. Более экстравагантный подарок и впрямь было трудно придумать – ведь в те времена еще ни одна жирафа не ступала на европейскую землю. Путешествие было подготовлено очень тщательно. Так как расстояния между палубами на корабле не хватало, в верхней палубе вырезали отверстие. Чтобы жирафа не ушиблась во время качки, края отверстия обложили соломой. Для кормления животного на корабль погрузили трёх коров, двух антилоп и доярку, так как жирафе требовалось в день 25 литров молока. Затем совершив за 41 день пеший переход в 880 км, экзотическое животное прибыло в Париж. Навстречу кортежу ринулись любопытные жители столицы. Дорогу запрудили шарабаны, кареты, кабриолеты. Великий Стендаль также не удержался от соблазна присоединиться к зевакам, о чем честно написал в своих «Воспоминаниях». Это событие привело к настоящему модному «буму»: жирафу изображали на фарфоре, на тканях, веерах, табакерках. Мебель оформляли в стиле «жираф», женщины стали носить прически «а-ля жираф». А по отношению к фортепиано с вертикальной конструкцией название напрашивалось само, ведь вертикально вытянутая форма инструмента действительно напоминала жирафа.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.