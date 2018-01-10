Музыкальные инструменты народов Ханты и Манси

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 10.01.2018

Нашу страну населяет множество народов. У каждого – свой язык, своя культура, своя музыка, и конечно, свои музыкальные инструменты. Сегодня я расскажу об инструментах Народов Севера, живущих в Западной Сибири по берегам реки Оби и ее притоков — ханты и манси. Своим инструментам они давали поэтичные названия.

Сегодня наши герои ­ древний инструмент «нарс-юх», что переводится как поющее или играющее дерево, а название другого инструмента «тарыг-сып-ив» означает «журавлиная шея из дерева».

Нарс-юх – популярный инструмент у народов ханты и манси. В прошлом он применялся в качестве ритуального инструмента, например во время «праздника медведя». У хантов и манси медведь всегда считался священным зверем, младшим «братцем» человека, поэтому к нему неизменно относились с высоким почтением. С «медвежьим праздником» у этих народов связан богатый фольклор, народная хореография, песенное искусство и народный театр.

Корпус нарс-юха, имеющий форму лодки, выдолблен из сосны, струны изготавливаются из лосиных или оленьих кишок, пропитанных рыбьим клеем. У инструмента нет ладов, и музыкант не прижимает струны пальцами, поэтому звукоряд ограничивается всего пятью звуками – по числу струн. Играют на нарс-юхе обычно мужчины. В дни больших праздников под его аккомпанемент исполняют старинные былины, рассказывающие о подвигах легендарных богатырей. В другое время поют бытовые импровизационные песни, сопровождая их пляской, изображающей движения животных или полет птиц.

Другой репертуар у тарг-сыпа. Его звучание тихое, мелодичное, и потому игрой на нем сопровождают лирические и эпические песни. Исполнение обычно начинается с прелюдии, затем вступает солист, который, импровизируя, поет обо всем, что его окружает.

Этот многострунный инструмент типа угловой арфы внешне напоминает птицу с вытянутой длинной шеей, отсюда и его название. Корпус инструмента долбленый, на шейке инструмента вырезается голова птицы или животного. Играют на тарыг-сып-иве сидя, поддерживая его правой рукой. Струны перебирают пальцами левой руки, а большим пальцем правой защипывают одну из нижних струн, создавая бурдонный фон.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.