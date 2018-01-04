Альт Андреа Гварнери

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.01.2018

Значительную роль в истории кремонской школы сыграли мастера семейства Гварнери. Ее родоначальник Андреа Гварнери, живший в XVII веке, учился, как и Страдивари, у Николо Амати, и в течение десяти лет был его подмастерьем. В ранних скрипках Андреа Гварнери следует форме инструментов своего учителя, называемых Grand Amati. В процессе поиска собственного стиля мастер изменил очертания резонаторных отверстий - эфов, расположил их прямее, сделал своды дек более плоскими, чем у инструментов Николо Амати и его предшественников. Лак на скрипки Гварнери накладывал толстым слоем, после чего они приобретали плотную текстуру и красноватый оттенок. Звучание его инструментов отличаются нежным и деликатным тембром.

Альт работы Андреа Гварнери второй половины XVII века является одним из самых лучших произведений мастера. Довольно крупный инструмент, по очертаниям модели приближается к инструментам Амати, но вместе с тем полностью выявляет черты стиля самого Андреа Гварнери. Звучание альта – глубокое и яркое. В этикете инструмента указано характерное для семейства Гварнери посвящение – Святой Терезе.

В России альт принадлежал семейству герцогов Мекленбург-Стрелицких. Один из представителей этого семейства, Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий, крупный землевладелец и благотворитель, был музыкантом-любителем, игравшим на виолончели и фортепиано, основателем струнного квартета, поучившего его имя – «Квартет Мекленбургского». Он был страстным коллекционером – собирал не только произведения изобразительного искусства, но и ноты, а также редкие музыкальные инструменты. Любовь к музыке была передана ему по наследству - бабушкой Георгия Георгиевича была Великая княгиня Елена Павловна, стоявшая у истоков Русского музыкального общества, Петербургской и Московской консерваторий.

В 1919 году альт поступил в Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. В разное время на нем играли такие исполнители, как Владимир Бакалейников (участник «Квартета Мекленбургского»), Фёдор Дружинин.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.