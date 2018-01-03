Скрипка Николо Амати

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 03.01.2018

Сегодня мы поговорим об одном из представителей известного семейства скрипичных мастеров Амати, и конечно, об инструментах его работы. Это сын Джироламо Амати, Николо Амати, работавший в Кремоне в XVII веке, который превзошел в своем мастерстве и отца, и деда – знаменитого Андреа Амати. Николо довел тип скрипки, выработанный предшественниками, практически до идеала. После эпидемии чумы 1630–1632 годов, унесшей жизнь отца, а также талантливого брешианского мастера Джованни Паоло Маджини, Николо Амати остался единственным крупным представителем итальянской скрипичной школы. Сам он был не только признанным творцом, но и талантливым учителем - среди его учеников были такие известные мастера, как Андреа Гварнери, Джованни Баттиста Руджери и Антонио Страдивари.

Инструменты Николо Амати высоко ценятся за их благородное звучание и легкость звукоизвлечения. Значительную часть его наследия составляют скрипки; альтов и виолончелей мастер создал немного. С 1628 года он разрабатывал модель скрипки большего размера: так называемую Grand Pattern или Grand Amati. Тщательно вырезанные, с удлиненными средними вырезами, изящными эфами, тонко декорированные усом, они представляли собой верх элегантности. Николо Амати удалось улучшить звучание инструмента, усилить его, сохранив при этом мягкий тембр.

Скрипка 1650-го года, представленная на выставке «Миф Страдивари», которая в эти дни проходит в музее имени Глинки, является примером изящной и кропотливой работы Николо Амати. Инструмент среднего размера, грациозный по очертаниям, считается одним из лучших образцов кремонского мастера.

Верхняя дека приковывает внимание своим «шелковистым» блеском. Завиток, украшающий головку инструмента, довольно крупный, имеет свой неповторимый рисунок и технику выполнения. В Государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов скрипка поступила в 1921 году от жившего в Ялте доктора Дьяконова. В разное время на инструменте играли Лев Цейтлин, Антон Шароев и другие известные музыканты.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.