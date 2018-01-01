Скрипки семейства Амати

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 01.01.2018

Италия – одна из крупнейших музыкальных стран в Европе. Она знаменита не только своими композиторами и исполнителями, но и мастерами музыкальных инструментов, точнее, целыми династиями и школами мастеров.

У истоков кремонской школы стояло семейство скрипичных мастеров Амати. Основателем династии и одним из самых крупных реформаторов скрипки был Андреа Амати, живший в XVI веке. Он изменил конструкцию скрипки, сделав её меньше (по сравнению с инструментами предшественников), понизив бока и увеличив своды дек и тем самым придав звуку ясный, серебристый, нежный тембр близкий к сопрано. Усовершенствованная мастером форма скрипки позволила добиться так называемого «итальянского» тембра звука. Несомненно и то, что все мастера более поздних эпох в той или иной степени являются последователями Андреа Амати.

Сыновья Андреа - Антонио и Джироламо продолжили дело отца и развили созданный им тип скрипки. Несмотря на яркие и индивидуальные качества работ братьев Амати, они вошли в историю главным образом как авторы инструментов, выполненных ими совместно. Инструменты их работы всегда отличалась элегантностью и изысканностью. Завитки на головках их скрипок, а также очертания эфов – резонаторных отверстий скрипки, по форме напоминающие латинскую букву F - одни из самых совершенных. Инструменты братьев Амати были распространены по всей Италии и в Европе. Превосходный внешний вид и совершенство конструкции сделали скрипки мастеров кремонской школы тем эталоном, по которому оценивают инструменты сегодня.

Скрипка братьев Амати 1628 года – редкий по красоте и сохранности образец классического скрипичного мастерства и самый старинный из инструментов кремонской школы, находящихся в Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России. Тембр скрипки находится в удивительной гармонии с ее внешним видом – очень мягкий, светлый, абсолютно ровный во всех регистрах.

В России эта скрипка появилась сравнительно поздно – в 70-х годах ХIX столетия, принадлежала она талантливому скрипачу-любителю Пестелю. В Госколлекцию она поступила в октябре 1919 года, а в 1920-х гг. на этом инструменте играл Даниил Карпиловский (участник квартета имени Страдивариуса).

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.