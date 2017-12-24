Чонгури

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.12.2017

Чонгури – один из самых распространенных в Грузии музыкальных инструментов. В любом городе или селении всегда найдутся музыканты-любители или профессиональные исполнители на чонгури.

Чонгури – четырехструнный щипковый инструмент. Дерево для его изготовления выбирают гладкое, без сучков. Рубят его осенью, в полнолуние, и используют нижнюю часть – более легкую в обработке. Срубленное дерево раскалывают на две половины, называемые «деда» и хранят 30 дней в холодном месте, стараясь прятать от солнца и ветра. Если дерево не просохнет, оно потрескается. Корпус чонгури грушевидной формы в прошлом выдалбливался из цельного куска дерева. Позднее он стал склеиваться из нескольких сегментов. Верхняя дека состоит обычно из трёх частей. Средняя часть делается из ели, боковые части – из тутового дерева. Шейка инструмента изготавливается из дерева грецкого ореха. Струны скручиваются из шелка, три из них – длинные – наматываются на деревянные колки, вставленные в головку, четвертая короткая – зили (в переводе с персидского «высокий голос») – на боковой колок, вставленный непосредственно в шейку приблизительно посередине. Последняя используется как открытая струна, издающая выдержанный, самый высокий звук в диапазоне чонгури. Звуки чонгури тихие, нежные, несколько шуршащие.

В народных сказках чонгури часто наделяют необыкновенной силой, способной победить даже злое чудовище. В одной из них рассказывается, как один бедный юноша, славившийся своими песнями и игрой на чонгури, отправился на поиски яблока бессмертия для царя. Сад, где росла яблоня, сторожил страшный гвелвешапи. Идёт чонгурист по саду, поёт свою песню. Раскрыл гвелвешапи огромную пасть, понёсся на человека с хриплым рёвом… и замер. Поразили его никогда не слыханные звуки чонгури. Из глаз гвелвешапи потекли слёзы, неведомая печаль охватила его. И вдруг порвались струны чонгури. Умолк юноша. Остановился он перед гвелвешапи, ожидает своей участи. А гвелвешапи сорвал яблоко и подал юноше: – «Возьми это яблоко бессмертия, оно твоё. Бессмертен человек, способный создать такую дивную музыку».

А в одной старинной грузинской песне поется: «Натянул я струны на чонгури, настроил его… Чонгури – это Грузия, струны – это народ…».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.