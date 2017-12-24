Первый дамский оркестр

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.12.2017

В фондах Объединения хранится редкая, сильно выцветшая от времени фотография, на которой запечатлён в полном составе удивительный симфонический оркестр, состоящий исключительно из представительниц прекрасного пола. Он так и назывался – Первый женский Венский оркестр. Это снимок 1870-х годов, где в центре стоит его основательница, окруженная сидящими юными исполнительницами (некоторые из которых еще совсем дети), - мадам Жозефина Аманн-Венлих.

Первая в мире женщина-дирижёр, талантливая скрипачка и пианистка, пригласила в созданный ею оркестр выпускниц Венской консерватории.

На этой фотографии все они очень серьезны, красиво причесаны, одеты в длинные светлые платья с глухими воротничками. Тем не менее, эти молодые леди исполняли в основном легкую танцевальную музыку, марши и вальсы, а также модные арии из популярных опер. А вот когда дирижёр попыталась ввести в репертуар «серьезные» произведения Гайдна и Моцарта, критики скептически отнеслись к экспериментам такого рода. Они считали, что удел женского оркестра лишь развлекать публику, а не конкурировать с мужчинами.

Интересно отметить, что на фотографии в верхнем ряду все-таки стоят несколько молодых людей с духовыми инструментами в руках. Однако вскоре они были вытеснены первыми женщинами-исполнительницами на трубах, валторнах и тромбонах, студентками консерваторий Лейпцига и Вены. Так что вскоре абсолютно все исполнительницы выходили на сцену в женственных белых платьях!

Вскоре после появления Венского дамского оркестра подобные коллективы стали появляться повсюду, и многие из них по аналогии назывались Венскими, хотя были организованы в Берлине или Америке… Сейчас женские симфонические оркестры - уже почти обыденность, такие коллективы есть в каждой стране. В России самым известным является камерный оркестр под управлением Светланы Безродной.

А созданный почти 150 лет назад Венский женский оркестр продолжает с успехом выступать в Вене и по всему миру, покоряя слушателей высоким мастерством, эмоциональной открытостью и теплотой, так свойственной женщинам.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.