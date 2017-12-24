Ирландская арфа

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.12.2017

Ирландская арфа — инструмент древнего происхождения, часто фигурирующий в кельтских мифах и легендах. Одна из них гласит, что первая арфа была дарована богами правителю Дагде, однако боги холода и тьмы похитили её, после чего добрые боги света и солнца отыскали её и вернули владельцу, чтобы тот играл, принося музыкой радость людям. Сохранились многочисленные изображения арфы на резных каменных рельефах в провинциях Ирландии и на западе Шотландии, датируемые VIII‑X веками. Арфа изображалась на ирландских монетах XII-XIII веков. Она была принята как символ нового Королевства Ирландии, образованного Генрихом VIII в 1541 году, и появилась на валюте государства.

В наше время Ирландия – единственная страна в мире, государственным символом которой является музыкальный инструмент — золотая двенадцатиструнная арфа на лазурном поле. Её грациозную форму в Ирландии можно встретить на каждом шагу – на марках, на государственных штампах, на эмблеме пива Гиннесс и даже в форме моста через реку Лиффи в центре Дублина.

Ирландская арфа — небольшой инструмент с широким корпусом, плоской декой, с мягким изгибом вирбельбанка. Исполнитель держит инструмент на правом плече, левой рукой играет в нижнем регистре, а правой – в верхнем. Строй – диатонический, диапазон около трех-четырех октав, иногда встречаются арфы с крючковым механизмом, позволяющим повышать струны на полутон. Музейный инструмент изготовлен английской фирмой «J. Morley» в XIX веке.

Традиционная ирландская арфа была тесно связана с культурой профессиональных кельтских поэтов-певцов – бардов и звучала преимущественно при дворе короля и в знатных домах. В XVI-XVII веках, в годы борьбы ирландцев за независимость, английский король запретил кельтские арфы, и они оказались на грани исчезновения. Только в конце XVIII века кельтская традиция игры на арфе стала возрождаться. В Дублине и Белфасте были организованы арфовые общества с целью «возрождения арфы и древней музыки Ирландии». И в наши дни интерес к инструменту не ослабевает, и мы можем услышать мелодии, которые услаждали слух ирландских королей.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.