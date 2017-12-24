Ёлка в опере Ребикова

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.12.2017

Настоящим сокровищем изобразительной коллекции Музыкального музея имени Глинки является собрание художественных эскизов к театральным постановкам. Эти живописные и графические работы русских художников воскрешают историю давно забытых театральных спектаклей, от которых порой остаются только названия да пара строчек в справочной литературе.

Оперу «Ёлка» композитора Владимира Ивановича Ребикова можно было бы отнести к таким навсегда забытым произведениям, если бы не прелестный вальс, который – стоит зазвучать музыке - сразу же всплывает в памяти.

Самая известная (хотя бы по названию) опера Ребикова была написана в 1900 году на сюжет сразу двух известных рождественских историй – сказки Андерсена «Девочка со спичками» и рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». Бедная девочка-сирота в рождественскую ночь замерзает у окна богатого дома, в котором нарядные дети кружатся в вальсе вокруг ёлки. В предсмертном полусне она видит себя в роскошном зале, танцующей с прекрасным Принцем. Вот и весь сюжет двух картин оперы, в которых дважды звучит один и тот же бесконечно печальный и трогательный вальс – в первый раз в фортепианном изложении, во второй – в оркестровом. Авторская ремарка поясняет: «Автор желал бы, чтобы вальс был исполнен на рояле (не пианино) хорошим пианистом».

Графический эскиз декорации художника Владимира Евгеньевича Егорова, без всякого сомнения, написан ко второй картине оперы. Дворцовая зала с высокими белыми колоннами просторна и пуста – на сцене нет ничего, кроме гигантской елки от пола до потолка, украшенной горящими свечами. Из-за кулис тянется цепочка танцующих детей, наряженных в карнавальные костюмы. Ёлка увенчана не звездой, как обычно, а фигуркой белого ангела со склоненной головкой, от которого исходят сияющие лучи. Рисунок полон скрытых символов и намеков, как и вся музыка композитора-декадента, творившего в эпоху серебряного века.

Дарование Владимира Евгеньевича Егорова – дарование истинного театрального художника, посвятившего себя театру буквально с детства (его родители работали в театре Лентовского). Сам же Егоров с 1905 года служил в Художественном театре, поставил эпохальные спектакли «Жизнь человека» и «Синюю птицу», а в театре Зимина в 1912 году – «Ёлку». Егоров стал одним из первых художников молодого русского кинематографа; за 40 лет работы участвовал в съемках девяноста художественных фильмов. Особое внимание художник придавал выразительности пространства, каждая деталь которого должна работать на создание образа. Об этом вспоминаешь, любуясь на прекрасный эскиз к постановке оперы Ребикова.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.