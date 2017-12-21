Занза

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 21.12.2017

Занза – древнейший и самый распространенный инструмент в Африке, особенно в Центральной и Южной её частях и на некоторых Антильских островах. О его широкой популярности свидетельствует обилие названий, которыми обозначается занза у различных племен: цанца, санза, мбира, ндимба, калимба, нданди, ликембе, селимба и др. Занза используется в традиционных обрядах и профессиональными музыкантами для сольного исполнения или в ансамблях для аккомпанемента пению.

Корпус инструмента изготавливают из долбленого дерева, панциря черепахи или высушенной тыквы. Он может быть разной величины. Занза из коллекции музея имеет резонаторный корпус из полой тыквы, на плоской стороне которого размещается 8 металлических пластин-язычков, служащих источником звука. Количество язычков может быть и больше, их звучащую часть ограничивает высокий порожек. При игре занзу зажимают ладонями рук, согнутых под прямым углом и плотно прижатых к бокам, или держат на коленях. Большими и указательными пальцами обеих рук защипывают и отпускают свободные (верхние) концы язычков, приводя их в состояние вибрации. Звукоряд инструмента зависит от количества язычков, изменяя длину которых, можно настроить его в любой тональности.

В начале XIX века инструмент был завезен рабами-неграми на Кубу, где получил название «маримбула». Маримбула представляет собой большой деревянный ящик с проделанным в одной из его стенок резонаторным отверстием и с металлическими пластинами-язычками. Музыкант, сидя на ящике, зацепляет кончиками пальцев свободные концы пластинок, заставляя их вибрировать. Маримбула выполняет функции басового голоса в инструментальных ансамблях. И на Кубе и в странах Латинской Америки она бытует до сих пор.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.