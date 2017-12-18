Портсигар Чайковского

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.12.2017

История музыкальной Москвы тесно связана с именем Петра Ильича Чайковского, которым названа Московская консерватория, концертный зал… И, конечно же, самое крупное собрание автографов композитора, предметов, так или иначе связанных с его жизнью, находится в музее «П. И. Чайковский и Москва». Один из экспонатов музея - серебряный портсигар с золотой короной и монограммой «ПЧ». Буквы монограммы однозначно указывают, что владельцем портсигара был сам Пётр Ильич Чайковский. Однако на внутренней стороне крышки выгравирована дарственная надпись от имени брата композитора: «На память о завтраке 7 ноября 1887-го. М. Чайковский». Согласно легенде, сопровождавшей приобретение, портсигар принадлежал некоему Александру Легошину. Как связать эти моменты истории одного предмета?

Александр Александрович Легошин был слугой Николая Дмитриевича Кондратьева, старинного друга Чайковского. Композитор высоко ценил природный ум и общую развитость Легошина, редкую для людей его круга. Летом 1887 года Чайковскому открылась ещё одна грань натуры Александра Александровича — душевная отзывчивость. Легошин сопровождал смертельно больного Кондратьева, когда тот лечился на водах в немецком Аахене. В августе Николая Дмитриевича навестил Чайковский. Поездка Чайковского в Аахен осталась и в истории музыки. Тяжёлая обстановка не стала препятствием для творческой работы композитора: он завершил оркестровую сюиту «Моцартиана» и сочинил пьесу для виолончели с оркестром «Pezzo capriccioso».

Лечение за границей не смогло переломить течения болезни Кондратьева, и 20 сентября [3 октября] 1887 года он скончался, там же, в Аахене, а 28 сентября был похоронен в Петербурге. Чайковский не мог присутствовать на похоронах, однако в течение октября 1887-го регулярно бывал дома у Кондратьевых и общался с членами семьи и близкими своего покойного друга. 7 ноября композитор покинул Петербург. Возможно, на прощание и в память о печальных событиях Чайковский и решил сделать ценный подарок Саше Легошину. Сам композитор уже не успевал его вручить и, по-видимому, попросил о том брата Модеста. 7 ноября в своём дневнике Модест Ильич упомянул о завтраке с Легошиным, а 12 ноября записал, что заходил к нему отдать портсигар.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.