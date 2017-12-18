Балалайка "русского Страдивари" Семена Налимова

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 18.12.2017

Если попросить любого человека, хоть немного знакомого с русской культурой, назвать русский народный инструмент, практический каждый, не задумываясь, назовет балалайку.

Первые упоминания об этом инструменте относятся к концу XVII – началу XVIII века. О ее популярности среди сельского и городского населения свидетельствуют многочисленные упоминания в народных песнях, пословицах и поговорках, а также лубочные изображения.

Существует легенда, согласно которой высший свет этот познакомил с этим инструментом соратник Петра Первого Александр Меньшиков. На один из праздников он явился ряженым – в костюме русского мужика и с балалайкой.

На концертную эстраду балалайку вывел замечательный русский музыкант, исполнитель-виртуоз и создатель Великорусского оркестра Василий Васильевич Андреев. В 1880‑90-х годах по его инициативе и при его участии балалайка была усовершенствована. Высоко ценились инструменты, сделанные талантливым мастером Семеном Ивановичем Налимовым, которого современники называли «русским Страдивари». В молодости он работал столяром-краснодеревщиком. Андреев, увидев однажды изделия работы Налимова, отличавшиеся тонкостью отделки, изяществом и редким вкусом, пригласил его в свою экспериментальную мастерскую по изготовлению музыкальных инструментов, которую он организовал в собственном имении. Один из участников Великорусского оркестра Николай Штибер писал, что уже первая балалайка-прима, сделанная Налимовым по чертежам Андреева, по красоте своих форм, полноте и певучести тона превосходила инструменты столичных мастеров. С 1895 по 1916 год Налимовым было сделано около 300 инструментов. Балалайки его работы были отмечены медалями на Всемирной выставке в Париже в 1900 году и на Первой всероссийской выставке музыкальных инструментов в Петербурге в 1906-1907 годах. В 1911 году по представлению Андреева Налимов был удостоен звания Потомственного почетного гражданина.

В экспозиции музея имени Глинки находится балалайка, специально изготовленная мастером для Василия Андреева. На её колковой коробке можно увидеть эмблему Семена Налимова в виде геральдического щита — желто-черного с белой полосой по диагонали. Этот инструмент Андреев передал впоследствии своему ученику, блестящему балалаечнику Борису Сергеевичу Трояновскому. Русские народные песни в исполнении последнего на этой балалайке произвели большое впечатление на Льва Николаевича Толстого. В 1909 году он пригласил прославленного музыканта в Ясную Поляну и, восхищенный его игрой, сделал следующую надпись на фотографии: «Борису Сергеевичу Трояновскому как выражение благодарности за большое, давно не испытанное удовольствие, доставленное мне его самобытной талантливой игрой».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.