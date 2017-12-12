Уд - инструмент философов

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.12.2017

Сегодня мы поговорим об инструменте, который появился в далекие времена на Ближнем Востоке. Он носит название Уд. С Востока удбыл завезён в Европу арабами во время исламского завоевания Испании. Считается, что именно уд был предшественником европейской лютни.

В музее имени Глинки такой инструмент не один – есть множество вариантов уда из разных стран: Ливана, Египта, Армении, Узбекистана. Сирийский уд конца XIX века принадлежал известному ташкентскому удисту Мураду Бейли Акопяну.

Уд имеет выпуклый грушевидный корпус, изготовленный из отдельных сегментов разных пород дерева. Шейка короткая, без ладов, головка отогнута назад. У него пять парных мелодических струн и одна одинарная – басовая. Звучание негромкое, мягкое, бархатистое. Играют на уде плектром из орлиного пера, имеющим иногда костяной наконечник. Обычный игровой диапазон инструмента охватывает от двух до двух с половиной октав, диапазон более трех октав подвластен лишь виртуозам. Показателем искусной игры считается владение техникой простого и двойного щипка, способность исполнять быстрые пассажи, смены высоких и нижних регистров. На уде возможно двух-трехголосное исполнение с применением бурдонной техники. Музыкальный теоретик Аль-Кинди (IX в.) называл уд «инструментом философов».

Уд занимает главное место в истории арабской классической музыки, ему посвящены различные теоретические труды. Многочисленны изображения уда на миниатюрах в средневековых рукописях, упоминания о нем встречаются в арабской литературе.

В произведении «Хафт Джам» поэт и мыслитель XVI века Физули передал свое впечатление от звучания уда:

Раз как-то вновь устроив пир веселый,

Задумал я, чтоб он был долог,

Лишь только уд возвысил к небу голос

Спалил огонь мне душу, взвился дымом полон.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.