Альт мастера Гаспаро да Сало

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 12.12.2017

Самый старый инструмент в собрании Государственной коллекции музыкальных инструментов РФ ‑ альт ‑ один из лучших творений родоначальника брешианской школы скрипичного мастерства Гаспаро да Сало. Это имя известно широкой публики гораздо меньше, нежели имена его прославленных коллег – Амати, Страдивари, Гварнери. Но, между тем, инструментов Гаспаро да Сало сохранилось так мало, что сейчас они представляют не только историческую и культурную, но и материальную ценность. Так, на одном из аукционов альт работы этого мастера был продан более чем за полмиллиона долларов.

Гаспаро Бертолотти, прозванный да Сало, родился в городке Сало в семье мастера музыкальных инструментов. Первоначально он учился игре на виоле в кафедральной капелле Сало, затем изготовлению инструментов в семейной мастерской у деда и отца. После смерти отца, в двадцатилетнем возрасте переехал в Брешиа и спустя несколько лет открыл собственную мастерскую. Большинство инструментов, созданных мастером – теноровые альты, изготавливал он и виолы. Гаспаро да Сало стал также создателем классического образца скрипки, сформировал основные черты инструментов брешианской школы. Существует также гипотеза о том, что именно Гаспаро изготовил скрипку, которой владел Паганини, завещав её затем Уле Булю.

Мастер применял настройку верхней деки в тоне ля малой октавы, нижней – ре первой октавы. Инструменты брешианских мастеров, построенные по этому принципу, звучат полно, широко, бархатно, часто имеют контральтовый оттенок.

Отличительной особенностью инструментов Гаспаро да Сало является форма завитка, который представляет собой один оборот спирали.

Немногим музыкантам покорялся этот инструмент. Все дело в том, что его размеры значительно больше размеров классического альта. Одним из его владельцев был первый альтист, учившийся в Московской консерватории, родоначальник русской альтовой школы Вадим Васильевич Борисовский. Также исполнять музыку на этом инструменте посчастливилось ученикам Борисовского, Михаилу Толпыго и Виталию Астахову.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.