Концертное платье с накидкой, принадлежавшие Антонине Неждановой

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.12.2017

Мемориальная квартира знаменитого российского, советского дирижера Николая Семеновича Голованова – уникальный музей, полный художественных и исторических редкостей. Но посвящена экспозиция не только этому великому музыканту, а ещё и его жене – блистательной певице Антонине Васильевне Неждановой. Бесспорным украшением собрания стало роскошное концертное платье с накидкой, принадлежавшее Антонине Васильевне – вещь, достойная коллекции историка моды Александра Васильева. Это уникальный, единственный дошедший до нас концертный наряд великой певицы.

К сожалению, нам практически ничего не известно о создателях этого наряда. Как писал Николай Семенович Голованов, газеты, отдавая «дань уважения скромности и простоте Неждановой», отмечали, «что рекламой она не отравлена, ни с кем никогда не ссорилась, громадных шлейфов не носит и никогда в печати не сообщает имена знаменитых портних и парфюмеров», в отличие от многих примадонн. Однако же костюмы её были недешевы и всегда подобраны со вкусом. Об этом можно судить по фотографиям и отзывам современников. Наверное, это одно из проявлений художественного дара Антонины Васильевны. В молодости она увлекалась живописью, рисовала, писала масляными красками, а среди её знакомых было немало известных художников, таких как Константин Коровин и Василий Суриков.

Концертное платье певицы демонстрирует и её тонкий вкус, и оригинальность мышления. Это элегантное платье из дорогого крепового шелка с красивым рисунком, судя по крою, появилось в 1920-х – начале 1930-х годов. Вполне возможно, что ткань была приобретена во время заграничных поездок. Но особенно впечатляет накидка. Она вся состоит из скрепленных нитками металлических - «под серебро» - пластинок, называемых пайетками. В европейскую моду они пришли востока, а точнее из Индии, и стали широко использоваться в сценических костюмах и вечерних нарядах. Со временем, правда, пайетки сделались более легкими пластмассовыми. А та накидка, которую носила Антонина Нежданова – вся из металла и весит более килограмма. Это, должно быть, тот самый случай, о котором говорят: «Красота требует жертв». Можно себе представить, как волшебно смотрелась эта накидка на певице при свете рампы!

Антонина Васильевна, что называется, умела носить свои наряды, что дано далеко не каждой, даже очень красивой женщине. Антонина Нежданова была поистине прекрасна, о чем говорил не только ее муж Николай Голованов, пронесший сквозь годы глубокое чувство любви и восхищения своей спутницей жизни.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.