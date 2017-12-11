Бейте в колокола и тимпаны

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.12.2017

Среди музыкальных рукописей Сергея Прокофьева, хранящихся в личном фонде композитора, имеется партитура, написанная отчетливым мелким почерком, принадлежавшем другу композитора, музыковеду и музыкальному редактору Павлу Александровичу Ламму. Она называется «Ода на окончание войны» и была написана Прокофьевым, как следует из названия, сразу после великой Победы.

1945-й год, год Великой Победы, время ликования всего русского народа, был омрачен для Сергея Прокофьева тяжелой болезнью. Случайное падение повлекло за собой серьезную травму головы. Три месяца композитор пробыл в больнице в тяжелом состоянии. Его навещали встревоженные друзья. «Прокофьев лежал, совершенно не двигаясь. Временами переставал узнавать собеседников и терял сознание, ‑ вспоминает Дмитрий Кабалевский. – Слабым голосом он задал несколько вопросов… с досадой пожаловался на вынужденный перерыв в своей творческой работе. Утомлять Прокофьева было нельзя. С грустными мыслями ушел от него. Казалось, что это конец. Врачи строжайше запретили любые занятия, что было тяжелейшим испытанием для композитора»…

К счастью, крепкий организм и воля заставили болезнь отступить. Сергей Сергеевич смог покинуть больницу и поселиться в подмосковном санатории «Подлипки». Втайне от врачей он сочинял музыку, и постепенно на рабочем столе композитора накапливались первые страницы величальной «Оды на окончание войны».

Произведение задумано в виде одночастной поэмы из трех разделов – торжественного вступления, энергичной середины (по словам композитора «это образы восстановления, созидания») и ослепительного заключения – финала с поэтическим эпиграфом – «Бейте в колокола и тимпаны».

Образный строй «Оды» эффектен и монументален. Воплощение торжества Победы требовало гигантских звучностей, ликующих красок. В оркестре была усилена группа духовых, удвоена группа контрабасов и добавлено четыре фортепиано; автор также использовал литавры и колокола, порой выдвигая их на передний план. Но из партитуры – в целях наибольшей суровости звучания – была исключена почти вся струнная группа – скрипки, альты и виолончели. Благодаря этому в некоторых музыкальных эпизодах был достигнут мужественный и гулкий колокольный тембр, чем-то напоминающий финальную звучность «Скифской сюиты».

Все, кому посчастливилось побывать на премьерном исполнении «Оды» в ноябре 1945 года в Концертном зале имени Чайковского, были потрясены сочетанием звукового величия и непривычной зрелищности происходящего. Четыре рояля и восемь арф в центре сцены, были окружены всей массой духовых и ударных.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.