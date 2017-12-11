"Колокола" Рахманинова

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 11.12.2017

Колокол – это инструмент, безусловно, важный для русского человека. И в творчестве русских композиторов тема колоколов возникала не раз. Но есть композитор, для которого колокола были особенно важны. Это Сергей Васильевич Рахманинов. И одно из центральных произведений, развивающих этот образ, с июля 1941 года хранится в Центральном музее музыкальной культуры – это автограф партитуры поэмы для хора, солистов и оркестра «Колокола», написанной в имении композитора Ивановка за невероятно короткий срок ‑ с 10 июня по 27 июля 1913 года.

Замысел поэмы «Колокола» для смешанного хора, трех солистов (сопрано, тенора и баритона) и оркестра родился в Риме, когда Рахманинов получил анонимное письмо с просьбой прочесть приложенный к письму перевод Константина Бальмонта стихотворения Эдгара По. Как утверждалось в письме, данный текст идеально подходит для музыки и должен заинтересовать композитора. Имя автора письма стало известно только после смерти Рахманинова, им оказалась виолончелистка Мария Данилова.

Сюжет стихотворения действительно сразу заинтересовал Рахманинова. «Колокола» напоминают симфонию по структуре (4-частный цикл), однако ближе всего они к кантате. Все произведение, от первой его части до последней, представляет собой неудержимое движение к катастрофе, от света – к мраку. Каждая из четырех частей создает картину жизни человека на пути от рождения к смерти, и в каждой колокольный звон является главенствующим.

Поэма «Колокола» имеет авторское посвящение другу, голландскому дирижёру Виллему Менгельбергу и его оркестру Концертгебау в Амстердаме.

Первое исполнение «Колоколов» под управлением автора состоялось 30 ноября 1913 г. в Петербурге с участием хора и солистов Мариинского театра, а 8 февраля 1914 года в Москве при участии хора и артистов Большого театра. По воспоминаниям жены композитора Натальи Александровны Рахманиновой, «в Петербурге, после исполнения Колоколов, с Сергеем Васильевичем выходил кланяться и поэт, Бальмонт. Вот была забавная пара: высокий, с коротко остриженными волосами Сергей Васильевич и маленький Бальмонт с рыжими кудрями до плеч. Но, конечно, он заслуживал успеха, его перевод «Колоколов» Эдгара По действительно был замечателен».

Исполнение «Колоколов» Рахманиновым — высший расцвет его как композитора-дирижёра. По словам оркестрантов, Рахманинов, переживая сам эмоциональное содержание произведения, заставлял переживать и оркестр. Ясность плана, цельность общей линии, глубокое ощущение мелоса произведения, увлекательная певучесть тем, ритмика, темпы, краски сообщались всем, кто с ним работал. Сам композитор позже так отзывался о поэме: «Это произведение, над которым я работал в лихорадочном возбуждении, и по сей день остается, на мой взгляд, лучшим из моих сочинений».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.