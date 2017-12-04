Художник и композитор Василий Поленов

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2017

Мы знаем Василия Поленова, как выдающегося русского художника, его работы «Московский дворик», «Заросший пруд» знают, наверное, даже дети. Но была оказывается в жизни Поленова другая страсть – музыка.

С молодых лет, на родине и в зарубежных поездках Поленов с удовольствием посещал оперу, концерты, музыкальные салонные вечера, слушает выдающихся исполнителей. «Живу звуками» - говорил он. Наслаждение доставляло ему прослушивание народных мелодий, пение крестьян. С не меньшим трепетом он внимал пению певчих в храмах. Сам пел в хоре Академии художеств и любительских спектаклях

Первые композиторские опыты Поленова относятся, вероятно, к концу 1870-х – началу 1880-х годов. Художник проводил работу собиранию и записыванию народных песен, сочинил ряд произведений для хора и вокальных ансамблей. Поленов ‑ автор романсов, фортепианной музыки, пьес для скрипки и инструментального трио; он создавал музыку к драматическим спектаклям, написал оперу «Призраки Эллады». Она была поставлена в 1906 году силами любительского кружка в Большом зале Московской консерватории и напечатана в 1912 году.

Поленов очень любил рассказанную французской писательницей Эжени Фоа историю 13-летней герцогини Анны Бретонской, жившей более пятисот лет назад, будущей французской королевы, которая в костюме крестьянки ходила по деревням и узнавала о нуждах бедноты. В начале 1900-х годов Поленов перевел рассказ Фоа и написал пьесу, а позднее – детскую оперу, которая была поставлена силами учащихся московской Анастасьинской гимназии.

Эта рукопись была обнаружена в фонде виолончелиста и дирижера Виктора Львовича Кубацкого.

На страницах альбома карандашом записано либретто пьесы, которое прослаивают вклеенные отпечатанные в московской печатне В.Гроссе нотные номера – для пения, скрипки и фортепиано. Также литературные и нотные тексты перемежают карандашные и акварельные эскизы костюмов и декораций. На последнем листе рукой автора выписаны ряд номеров партии скрипки (в отличие от всех других отпечатанных номеров).

О себе Поленов, то ли в шутку, то ли всерьез, говорил: «Я – плохой художник и непризнанный композитор». С первым мы согласиться никак не можем, со вторым – лишь отчасти. Музыкальные сочинения Поленова не получали высокой оценки критиков. Тем не менее, музыка «Анны Бретонской», одной из первых русских детских опер, была напечатана и исполнена и сохранилась как свидетельство синтетического литературно-музыкально-художественного дарования Василия Поленова.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.