Господин "Дидерихс"

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2017

Не так давно в Музее имени Глинки появился старый солидный господин, которому уже более 100 лет, но выглядит он довольно бодрым и обладает красивым и сильным голосом. В это трудно было бы поверить, если не знать, что господин, о котором идет речь – концертное пианино фортепианной фабрики «Дидерихс».

В богатой коллекции клавишных инструментов Музея давно поселились такие известные «господа» как «Bluthner», «Bechstein», «Steinway& Sons», «Schröder», «Лихтенталь», «Эрар», «Плейель». И вот, наконец, появился он – долгожданный «господин» «Дидерихс».

А начиналось всё более 200 лет тому назад. В 1810 году в Петербурге на Второй линии Васильевского Острова появилась первая в России фабрика по производству фортепиано. Основал её предприимчивый немец Фридрих Дидерихс. До этого клавишные инструменты к нам привозились из-за границы или делались в небольших мастерских на заказ.

Такой же была вначале и мастерская Дидерихса, где работал сам хозяин и еще один рабочий. Но скоро дела Федора Федоровича, как его стали звать в России, пошли так успешно, что он мог значительно расширить производство.

Первые фортепиано Дидерихс были точными копиями модных тогда венских образцов, но уже через несколько лет фабрика стала выпускать инструменты собственных моделей. Они имели узкий удлиненный корпус с прямо расположенными струнами. В 1829 году Дидерихс выставил свои фортепиано на первой Всероссийской мануфактурной выставке в Петербурге.

В 1846 году после смерти основателя фабрики дело перешло к его старшему сыну, Роберту Федоровичу. Роберт, к тому времени получивший техническое образование, энергично взялся за усовершенствование инструментов и технологии их производства. С 1878 года к Роберту присоединился Андрей, и мастерская Дидерихса стала называться фортепианной фабрикой «Братья Р. и А. Дидерихс». Этот момент стал переломным в развитии предприятия. Повышалось качество изделий, внедрялись новые модели, наряду с роялями стали изготавливаться и пианино. Уже к 1881 году здесь выпускалось до 200 инструментов в год. Фирма имела звание Поставщика Двора Его Императорского Величества, о чём свидетельствует изображение Герба Российской Империи (высшего знака качества в России до 1917 года). На Всемирной Парижской Выставке 1900 года Братья Дидерихс получили Гран При и Большую Золотую Медаль.

В конце XIX - начале XX века инструменты этой фабрики получили довольно широкое распространение в России. В них применялись все новейшие усовершенствования того времени – чугунная рама, перекрестные струны, механизм с двойной репетицией. Они отличались хорошей столярной работой и добросовестной пригонкой частей, вследствие чего были очень прочны и выносливы в эксплуатации.

Не случайно наш «господин» сохранил хорошую форму до наших дней. Он обладает прекрасными звуковыми качествами, хорошо удерживает строй. Инструмент во всем уникален. Рост у него выше, чем у обычного пианино, да и диапазон клавиатуры как у концертного рояля. Клавиатурная крышка убирается под изящную полочку, а пюпитр спрятан в передней панели и неожиданно «выскакивает» от нажатия кнопки. А как роскошно декоративное убранство! Бронзовые подсвечники и накладки над педалями и на клавиатурной крышке, резная надставка и фигурные ножки в виде античных ваз, причудливые узоры на корпусе – все говорит о взыскательном художественном вкусе заказчика.

Господин «Дидерихс» прожил долгую жизнь, многое испытал за свои 110 лет. Теперь он предстал перед публикой обновленным, помолодевшим, и вновь зазвучал в полный голос.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.