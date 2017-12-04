Автограф романса Чайковского "День ли царит"

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2017

Во Всероссийском музейном объединении им. Глинки с 1941 года хранится важнейшая часть творческого архива Петра Ильича Чайковского – автографы его музыкальных сочинений. Среди вокальных сочинений композитора особое место занимает авторская рукопись романса «День ли царит». Романс был написан в 1880 году на слова известного поэта Алексея Николаевича Апухтина, с которым композитора связывала на тот момент уже давняя дружба. Они оба учились в Училище правоведения, которое окончили в 1859 году. К стихам Апухтина Чайковский обращался неоднократно. Помимо романса «День ли царит» сегодня известно ещё четыре камерно-вокальных сочинения композитора, написанные на его слова: «Забыть так скоро», «Ни отзыва, ни слова, ни привета», «Он так меня любил», «Ночи безумные». Имеются сведения также о романсе «Он идёт», сочинённом до 1866 года, к настоящему моменту не обнаруженном.

Обстоятельства создания романса «День ли царит» известны достаточно подробно. В эскизах он был завершён, по-видимому, в конце марта 1880 г.. Чайковский создал романс под впечатлением знакомства с молодой певицей Александрой Валериановной Панаевой. После генеральной репетиции концерта из произведений композитора, в котором принимала участие Панаева, у композитора состоялся разговор с Апухтиным. Вдохновлённый исполнительским мастерством певицы, Чайковский спросил, неужели поэт до сих пор не посвящал ей стихов. В ответ Апухтин молча протянул ему лист бумаги, где карандашом было набросано небольшое стихотворение. Чайковский схватил листок, несколько раз пробежал его глазами, а потом вдруг, не прощаясь, ушёл от Апухтина домой. Через день-два композитор вновь посетил своего друга и принёс ему вчерне написанный романс. Позднее Чайковский включил его под № 6 в новую тетрадь романсов, созданную летом 1880 года и посвящённую Александре Валериановне Панаевой.

С момента первого издания Семи романсов именно на долю романса «День ли царит» выпала особая популярность. Он стал своего рода символом камерно-вокального творчества Чайковского. В нём в особой степени сконцентрировались те черты, которые слушатели так ценят в романсах композитора: сила и искренность чувства, одухотворённость и возвышенность высказывания, экстатический восторг лирического героя, от имени которого поётся романс.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.