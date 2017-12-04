Тар и кеманча в ансамбле "Сазандари"

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2017

В Закавказье, а также в Иране и других странах Востока, большой популярностью пользуется народный инструментальный ансамбль музыкантов-профессионалов «сазандари». Состоит он изтара, кеманчи и бубна, исполнитель на котором одновременно является и певцом - ханенде.

Ведущая роль в ансамбле принадлежит тару – струнному щипковому инструменту. В коллекции музея находятся более десяти инструментов из Азербайджана, Армении и Грузии. Корпус тара в виде двух чаш изготавливается из тутового дерева возрастом 10-15 лет, распиленного в зимнее время. Такое дерево обладает хорошими звуковыми качествами, меньшим удельным весом и не дает трещин. Открытая сторона инструмента затягивается мембраной из пузыря животного. Под ней просматривается продолжение шейки – планка, придающая ей устойчивость и влияющая на качество звука. На шейке 22 навязных лада. Инструмент имеет 14 струн: две мелодические – парные, басовые – одинарные. Интересно, что в отличие от европейских профессиональных инструментов, у тара, кроме основных струн имеются две так называемые «звонкие» струны, располагающиеся сбоку шейки и играющие роль высокого бурдона. Играют на таре при помощи плектра (мизраба) в форме зубца, сделанного из вишневого дерева, кости или бычьего рога.

Второй участник ансамбля сазандари — кеманча – струнный смычковый инструмент с шарообразным долбленым корпусом из орехового дерева. В течение 10-15 лет он подвергается просушке, после чего стенка стесывается до толщины 5 мм. На открытую часть корпуса натягивается рыбья кожа. Дугообразная подставка (хэрэк) из орехового дерева устанавливается наискось по отношению к струнам таким образом, что звучащие части струн различаются по длине. Такое ее расположение позволяет получить более сильное и яркое звучание, как в высоком, так и низком регистрах. Шейка без ладов сужается книзу, проходит сквозь корпус, в нижнюю ее часть ввинчивается штырь-ножка. Играют на кеманче смычком, имеющим прямую или слегка вогнутую трость из кизила, к которой свободно прикреплена прядь конского волоса. Техника игры на кеманче необычна, – смычок не переводят с одной струны на другую, как при игре на скрипке, а поворачивают сам инструмент к плоскости движения смычка той или иной струной.

Тар и кеманча — инструменты богатых музыкально-художественных возможностей, чему способствуют широкий диапазон, тембровое богатство, многообразие штриховой техники. Кроме того, они очень красивы, как правило, богато украшены изящным орнаментом – инкрустацией перламутром и костью.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.