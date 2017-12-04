Анна Павлова и балет "Жизель"

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 04.12.2017

В 1976 году всемирно известный дирижёр, пианист, композитор, писатель, педагог и музыкальный деятель Геннадий Рождественский подарил музею имени Глинки бесценный экспонат. Это был рукописный клавир балета Адольфа Адана «Жизель», на котором сохранились пометки сразу двух выдающихся танцовщиков конца XIX- начала XX веков. Клавир принадлежал известной русской балерине Анне Павловой, он также отмечен штампами и рукописными пометками знаменитого итальянского танцовщика, балетмейстера и педагога Энрико Чекетти. Красными чернилами под нотными строками Чекетти вписал в нотный текст потактовый ход действия балета, синим и графитным карандашами ‑ темповые и динамические указания.

Имя Анны Павловой ещё при жизни стало легендарным. Танцовщица исполняла ведущие партии в постановках, ставших классикой русского и мирового балета: «Тщетная предосторожность», «Коппелия», «Пахита», «Дон Кихот», «Шопениана», «Лебедь» и многих других.

Павлова с детства мечтала о балете. Почти сразу после поступления в труппу Мариинского театра начала получать ведущие партии. Особое место в её творчестве занял балет «Жизель». Партия вилисы Зюльмы стала одной из первых в репертуаре балерины после окончания Санкт-Петербургского Императорского театрального училища: Павлова исполнила эту партию в хореографии Мариуса Петипа в 1899 году. А 30 апреля 1903 танцовщица дебютировала в этом балете в заглавной партии, ставшей у неё одной из любимых.

Уже будучи известной балериной, Павлова брала уроки у знаменитого итальянского танцовщика Энрико Чекетти, блиставшего на подмостках театра Ла Скала, Мариинского театра и других известнейших сценах мира. В России Чекетти проявил себя не только как блестящий классический и характерный танцовщик (например, он был первым исполнителем двух контрастных партий в балете «Спящая красавица» Чайковского – Феи Карабос и Голубой птицы), но как балетмейстер и преподаватель. Он воспитал плеяду выдающихся русских артистов, в числе которых Тамара Карсавина, Михаил Фокин и Вацлав Нижинский.

Анна Павлова часто приезжала на занятия к учителю в Италию. А на склоне лет темпераментный итальянец сопровождал балерину в её турне по Америке. В предисловии к книге воспоминаний Чекетти, изданной в 1929 в Лондоне, Анна Павлова обращается к своему педагогу: «Моё чувство глубокой благодарности к Вам как к учителю слилось у меня с любовью и уважением к Вам как к человеку… И если наша богиня Терпсихора ещё среди нас, Вы по праву её любимый великий жрец».

А Чекетти, говоря о гениальной балерине, отмечал: «Я могу научить всему, что есть танец, но у Павловой есть то, чему может научить лишь Господь».

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.