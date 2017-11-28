Динамичная "Женитьба" Гречанинова

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.11.2017

Сочинениям Николая Васильевича Гоголя исключительно повезло быть переведенными на язык музыки: два десятка опер и несколько балетов было написано на гоголевские сюжеты русскими и советскими композиторами – от Модеста Мусоргского до Альфреда Шнитке. На сюжет «Женитьбы» написаны три оперы, из которых наиболее известна опера Мусоргского. Гречаниновская же почти неизвестна, что не удивительно. Поскольку Александр Тихонович Гречанинов, автор симфоний, опер, церковных и детских сочинений, с 1925 года жил в эмиграции во Франции, а затем в США, его произведения в России долгое время не исполнялись и не издавались.

Опера «Женитьба» была создана в 1946 году, когда композитору шел восемьдесят второй год. Гречанинов почти полностью сохранил прозаический текст одноименной комедии Н. Гоголя. Ему пришлось отказаться от арий, ансамблей, и других традиционных для классической оперы жанров, и обратиться к речитативным диалогам и сквозному развитию действия без деления на номера. Отсюда динамизм, стремительность в развертывании сюжета, яркость музыкального воплощения гоголевских героев.

Впервые «Женитьба» была исполнена (фрагментарно) на Беркширском музыкальном фестивале в США в 1948 году. В письме своему бывшему ученику пианисту Владимиру Александровичу Зирингу от 8 сентября того же года композитор сообщал: «1-го августа у меня был большой праздник – в Тангльвуде, в этом американском Зальцбурге, была исполнена 3-я картина «Женитьбы» и имела громадный успех. На протяжении 42-х минут зрительный зал оглашался беспрерывным хохотом. После спектакля мне сделана грандиозная овация, а на другой день меня интервьюировал «Голос Америки» для России. Спикер, – известный композитор Набоков, – выразился, что успех оперы был «потрясающий».

Только в 1950 году «Женитьба» была поставлена целиком в Париже Русским камерным театром на русском языке. В период репетиций директор театра Н. Корганов писал Гречанинову: «Счастлив, Александр Тихонович, отметить, что артисты (прекрасные силы) не только с охотой, но с энтузиазмом взялись за дело, зачарованные музыкой». Не удержались от выражения своих восторгов и исполнители. «Музыка превосходна и полна юмора. И динамичный Кочкарев и «ползающая» тема вялого Подколесина, и сваха, и Яичница – и этот уморительный разговор – “Сударыня, Вы любите кататься?..” Все артисты на репетициях получали удовольствие» – писала композитору исполнительница роли Агафьи Тихоновны Наталия Кашук. Радуясь успеху оперы во Франции, Гречанинов надеялся на постановку оперы и в России. «Недавно я закончил «Женитьбу», - писал он Зирингу. ‑ Может быть, Вам удастся устроить постановку в Москве? Конечно, для Большого театра эта опера не годится: она характера камерного».

Но при жизни автора опера в России так и не была поставлена. Только в 2009 году «Женитьба» увидела свет на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац и до настоящего времени идёт там с неизменным успехом.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.