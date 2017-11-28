Мандолина

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.11.2017

Сегодня мы отправляемся в солнечную Италию – на родину столь же теплого по звучанию инструмента - мандолины. Она появилась в Италии в XVI веке. Первыми образцами музыки, специально предназначенной для мандолины, были обработки популярных танцев и песен. Уже в следующем столетии инструмент все чаще стал включаться в состав оркестров при исполнении духовных и светских кантат, опер и ораторий.

В XVIII столетии искусство игры на мандолине переживало расцвет. Она получила известность в соседних с Италией странах и стала одним из излюбленных инструментов камерного музицирования. Особенно популярной мандолина стала в Париже, куда вслед за оперными певцами устремились итальянские виртуозы. Произведения для мандолины создавали известные композиторы Антонио Вивальди, Джованни Перголези, позже Людвиг ван Бетховен и Иоганн Гуммель, мандолина звучала в оратории Георга Фридриха Генделя «Александр Балус», в «Севильском цирюльнике» Джованни Паизиелло и «Дон Жуане» Вольфганга Амадея Моцарта.

В России этого времени непродолжительный всплеск популярности мандолины был спровоцирован гастролями генуэзского виртуоза Дзанебони, давшего концерты в Петербурге и Москве. Именно его выступление побудило Паизиелло, в то время придворного композитора, использовать этот инструмент в «Севильском цирюльнике», поставленном в Петербурге в 1782 году. Успех оперы на многие годы прочно связал мандолину с аккомпанементом серенад в комических операх.

Существовало несколько типов мандолин, различавшихся по числу струн, строю, форме корпуса и длине грифа. Наиболее популярной стала неаполитанская мандолина. Она имеет выпуклый корпус, склеенный из отдельных сегментов, овальную деку с поперечным изломом, короткую шейку с врезными металлическими ладами и плоскую головку с механическими колками. Строй у неаполитанской мандолины квинтовый, как у скрипки. Четыре парные струны настраиваются в унисон. Звук у инструмента серебристый, яркий и звонкий, но быстро затухающий. Продлить его можно, используя прием тремоло. Играют на мандолине при помощи плектра, который изготавливали из черепашьего панциря. Из этого же материала делалась накладка, которая наклеивалась между резонаторным отверстием и подставкой и защищала деку от ударов плектра.

Неаполитанская мандолина из фондов музея изготовлена представителем семьи выдающихся итальянских мастеров Гальяно, о чем свидетельствует печатный этикет: «Януариус Гальяно, сын Алессандро, Неаполь, 1765». Интересна характерная для мандолин XVIII века деталь – колки на головке инструмента вставлены сзади.

Мандолина — это не только сольный, но и аккомпанирующий, и ансамблевый инструмент. Существуют оркестры мандолин, в состав которых иногда входят также гитары. Такие оркестры носят название неаполитанских.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.