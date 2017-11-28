Нюккельхарпа

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 28.11.2017

Нюккельхарпа ‑ традиционный шведский струнный смычковый клавишный инструмент. Конструкция его напоминает колесную лиру, и по аналогии с ней нюккельхарпу иногда называют смычковой лирой.

Самым первым свидетельством бытования нюккельхарпы считается изображение двух музыкантов, играющих на этом инструменте, которое находится на воротах к церкви Келюнге (Källunge) на острове Готланд и датируется приблизительно 1350 годом. В шведском языке «nyckel» означает клавишу. Словом «harpa» обычно называют струнные инструменты. В документах XVII столетия нюккельхарпа фигурирует как инструмент, на котором играет крестьянство. А в литературе высшего сословия нюккельхарпа часто приводится как типичный пример чего-то грубого и примитивного.

Однако к XVIII веку нюккельхарпа получает распространение по всей Швеции и приобретает форму современного инструмента – с боковыми вырезами, характерными для скрипичных инструментов. Резонирующие струны — усовершенствование того же времени. Число звуков на нюккельхарпе целиком зависит от количества клавиш.

Экспонат, хранящийся в Музее имени Глинки, является современным хроматическим инструментом, позволяющим исполнение в любой тональности. Он имеет 16 струн: 3 струны мелодические, одну бурдонную и 12 резонансных струн, а также 37 деревянных клавиш, устроенных так, чтобы скользить под струнами. У каждой клавиши есть салазки, скользя по которым она достигает верха и зажимает струну, меняя её звучание. Игрок использует короткий смычок правой рукой, зажимая клавиши левой.

Нюккельхарпу передала в музей супруга премьер-министра Швеции Ингрид Карлсон. Этикет внутри инструмента говорит, что это дар шведского балалаечного оркестра «Казбек», активно пропагандирующего русскую народную музыку по всему миру.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.