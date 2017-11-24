Фёдор Шаляпин в роли Мельника

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 24.11.2017

Сын великого русского оперного певца Фёдора Шаляпина – Борис, не пошел по стопам отца. Он стал художником, а известный своим актерским талантом Фёдор Шаляпин стал любимой моделью собственного сына. Борис Шаляпин рисовал отца множество раз, в разных его ролях, но, пожалуй, один из самых эмоциональных портретов хранится в фондах музея Глинки.

На рисунке изображен старик с сумасшедшими глазами и всклокоченными волосами ‑ это обезумевший от горя Мельник оплакивает погибшую дочь. Роль Мельника в опере Александра Сергеевича Даргомыжского «Русалка» ‑ одна из первых оперных ролей Фёдора Шаляпина. Впервые в этой роли он выступил на сцене Тифлисской оперы в возрасте 20 лет; в прессе был отмечен яркий драматический талант молодого певца: «Такого сумасшедшего и озлобленного Мельника не найдешь даже на императорской сцене!», - писали о нём. С ролью Мельника связан и первый успех Шаляпина в Мариинском театре 30 апреля 1896 г.

Образ возник не сразу. Шаляпин при подготовке воспользовался советом знаменитого актера ‒ трагика Мамонта Дальского. «Ты говоришь тоном мелкого лавочника, Мельник – степенный мужик, собственник мельницы и угодьев», - заметил актёр. И верная интонация сразу была найдена.

Автор рисунка, Борис Шаляпин, сын Фёдора Ивановича и его первой жены Иолы Торнаги, родился в 1904 году в Москве. Рисовать будущий художник начал рано, с трёх лет. В 1925 году успешно окончил Высшие художественно-технические мастерские, затем, по желанию отца переехал в Париж для продолжения художественного образования. Особое значение имело для молодого художника общение с Константином Коровиным: именно его Борис Шаляпин считал своим учителем.

Влияние личности Фёдора Ивановича на творчество его сына неоспоримо. Созданная Борисом Фёдоровичем «Шаляпиниана» занимает в его наследии большое место: она состоит из нескольких написанных с натуры портретов, из рисунков, запечатлевших певца в знаменитых партиях, и портретных набросков. Важное место занимают театральные образы, запечатленные в графических работах. Эти портреты отражают изменения, которые с течением времени вносил певец в свои знаменитые оперные партии. «Отец с его способностью глубоко входить в образ давал мне прекрасную возможность выразить психологию человека», - говорил художник.

Портрет Фёдора Шаляпина в роли Мельника был передан в дар Музею семьей Бориса Фёдоровича – вдовой Хелен, дочерью Ириной Борисовной и сестрой Татьяной Фёдоровной.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.