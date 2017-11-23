Ланглейк от "Дамы сердца в Рингве"

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 23.11.2017

Прошло более 50 лет с того момента, когда в коллекцию Музея им. Глинки пополнил один интересный экспонат. Этот музыкальный инструмент называется ланглейк. Его родина – Норвегия, где он до сих пор популярен. Этот инструмент музею подарила замечательная женщина - Виктория Бакке, создательница и первый директор Национального музея музыкальных инструментов в Рингве (Тронхейм). Русская по происхождению (в девичестве Ростина), она во время Первой мировой войны оказалась в Норвегии. Ее муж, Кристиан Бакке, был большим любителем музыки, в юности мечтал о карьере пианиста, был председателем Тронхеймской концертной ассоциации. В своем поместье он решил создать музей музыкальных инструментов, но так и не успел этого сделать. После его смерти Виктория решила осуществить мечту мужа. И вскоре в местных газетах появились статьи об энергичной леди Рингве, которая из своих путешествий по Норвегии и другим странам привозила необычные музыкальные инструменты. В октябре 1952 года открылся музей, фонды которого в настоящее время насчитывают более 2000 экспонатов. Виктория Михайловна – одна из немногих наших соотечественниц, которая оставила яркий след в истории Норвегии. Про нее написана книга и даже поставлена камерная опера композитора Йохансена «Дама сердца в Рингве». В 1963 году Виктория Бакке посетила Советский Союз, где встретилась с министром культуры Екатериной Алексеевной Фурцевой. А нашему музею она оставила в подарок Ланглейк.

Этот инструмент напоминает щипковую цитру, а название его переводится как, «длинный инструмент». Корпус в виде продолговатого, немного расширяющегося к низу ящика. Вверху к нему присоединена головка. Ближайшая к исполнителю струна – мелодическая, остальные – сопровождающие, бурдонные. Исполнитель прижимает мелодическую струну тремя средними пальцами левой руки, а правой рукой защипывает струны плектром. Ланглейк был широко распространен в Норвегии: и среди крестьян, и среди бюргеров, а чуть больше полутора сотен лет назад, широко использовался в домашнем музицировании. Этот инструмент получил свое отражение и в классической музыке. Например Эдвард Григ в знаменитой «Песне Сольвейг», в которой он подражает народной музыке, ввел в состав оркестра струнный щипковый инструмент – арфу, которая имитирует звучание ланглейка.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.