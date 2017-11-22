Труба натуральная работы Антона Кёрнера

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 22.11.2017

В Российском государственном военно-историческом архиве хранится уникальный документ – «Определение канцелярии Сухопутного шляхетного кадетского корпуса» от 13 сентября 1759 года. В нем говорится, что «по указу Ее Императорского Величества» следует оплатить «заказанные сделать в Вене чрез пребывающего там господина действительного тайного советника и чрезвычайного посла графа Кейзерлинга во оный корпус для конной роты четыре серебряные трубы с позолотою, с медными мундштуками, и к ним четыре кисти со шнурками <…> по присланной от трубного и валторнового мастера Антона Кернера расписке…». А вот одна из четырех заказанных труб является частью коллекции Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры.

Это очень красивый инструмент. Труба перевита красно-желтым шнуром. На раструбе, покрытом позолотой, имеется несколько изящных гравированных накладок, в том числе с изображением австрийского герба, а также надпись с именем мастера «Antoni Korner in Wien».

Мастера - братья Антон и Игнац Кернеры сыграли важную роль в превращении трубы в хроматический инструмент. Они впервые снабдили трубу двумя вентилями. Но труба из нашей коллекции собой тип натурального инструмента, который существовал вплоть до начала XIX века.

На натуральных трубах путем передувания возможно было извлечь только звуки обертонового звукоряда. Основные ноты звучали ярко и определенно, но обертоны – часто фальшиво. Освоить исполнение всего диапазона натуральной трубы одному исполнителю было не под силу. Поэтому музыканты специализировались на игре в определенных регистрах. Однако композиторов привлекали красота звучания и благородный тембр натуральной трубы. Даже при появлении усовершенствованного хроматического инструмента, они с осторожностью использовали его в своих произведениях.

Согласно легенде, героиня сегодняшней программы – труба работы Антона Кернера - до 1918 года находилась в полковом музее Кавалерийского Гренадерского полка, затем выставлялась в Артиллерийском историческом музее РККА. Во Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки труба поступила в 1965 году из Московской консерватории.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.