Невымышленная история легендарного кресла

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 21.11.2017

Среди экспонатов Музея «Чайковский и Москва» (отдела Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки) неизменным интересом у посетителей пользуется… кресло-качалка. Конечно же, это не простой предмет мебели. Некогда оно принадлежало Николаю Григорьевичу Рубинштейну - основателю и первому директору Московской консерватории, дирижеру, пианисту, профессору класса фортепиано, обучившему немало известных музыкантов. В числе знаменитых учеников Николая Григорьевича был Сергей Иванович Танеев – композитор, профессор Московской консерватории, сам воспитавший знаменитых композиторов.

После смерти Николая Рубинштейна в 1881 году Танеев купил его кресло на память. А в 1915 году, когда не стало самого Сергея Ивановича, его племянница Елена Владимировна Щелкан передала раритет в музей имени Николая Рубинштейна, созданный в Московской консерватории в 1912 году. Так кресло стало ценным экспонатом музея – будущего Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки. Ныне кресло вы можете увидеть в гостевой комнате музея «П. И. Чайковский и Москва», где оставались ночевать друзья композитора.

Обивка кресла украшена ручной вышивкой. Мягкие подлокотники позволяли удобно в нем расположиться и, покачиваясь, погрузиться в сладкую дремоту в часы досуга. От этой мебели веет домашним уютом и теплом. Недаром кресло «присмотрел» любимый кот Танеева Василий Васильевич. О нем в музее ходит забавная легенда.

В 1884 году Сергей Иванович сочинил духовную кантату «Иоанн Дамаскин», которую он посвятил Николаю Григорьевичу Рубинштейну. После завершения произведения композитор решил отдохнуть и сел в кресло. Мысли его, возможно, устремлялись к Н.Г. Рубинштейну в связи с выполненным перед ним долгом – законченной кантатой. Но вдруг из соседней комнаты выбежал его кот Василий Васильевич. Он прогнал хозяина и занял кресло. Известно, что Танеев обращался к животным в вежливой форме - на Вы. Можно представить, как Сергей Иванович, уступая кресло, степенно и ласково «разговаривал» с котом, будто с важной персоной. Но кот оказался не столь воспитанным, как его хозяин. Он присвоил себе уютное кресло. Когда кто-нибудь подходил близко, животное шипело, грозно рычало, выражая крайнее недовольство. С тех пор кресло, словно царский трон, принадлежало «Его Величеству» коту Василию Васильевичу.

Во время рассказа юные и взрослые экскурсанты улыбаются, представляя пушистого хозяина, восседающего на этом легендарном кресле. На всякий случай они отодвигаются от экспоната, словно боясь потревожить душу Василия Васильевича, мирно пребывающую здесь, в музее, и охраняющую любимое кресло.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.