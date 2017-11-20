Традиционные японские инструменты сякухати и сямисен

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 20.11.2017

Несколько лет тому назад в музее выступал популярный японский ансамбль Хиде-Хиде. Это оригинальный коллектив. Играя на национальных инструментах, совмещает лучшие черты многовековых традиций японской музыки и смелые эксперименты с жанрами и стилями. Значительное место в их репертуаре занимает русская музыка, в том числе произведения Петра Ильича Чайковского. На прощание, участники ансамбля подарили музею два традиционных японских инструмента – сякухати и сямисэн

Сякухати – это японская продольная открытая флейта, пришедшая в страну Восходящего Солнца из Китая в VIII веке. Существует около двадцати разновидностей сякухати. Стандартная длина – 1,8 японских футов (54,5 см) – определила само название инструмента, так как «сяку» значит «фут», а «хати» – «восемь». Изготавливается эта флейта из трехколенного ствола бамбука мадакэ. Согласно традиции, все операции до сих пор выполняются вручную. Ствол срезается у самого корня, и его утолщение становится раструбом. Противоположный конец ствола срезается чуть наискось. Вдувное отверстие оборудуется специальной втулкой из слоновой кости или рога. Из пяти пальцевых отверстий четыре располагаются на внешней стороне трубки и одно – на тыльной. Их величина и особенности конструкции позволяют извлекать звуки любой высоты в пределах более чем 2-х октавного диапазона, в том числе и микротоновые интервалы, с применением различных приемов игры. Звук сякухати поражает мягкостью и густотой тембра.

Почти одновременно с появлением сякухати в Японии зарождается представление о сакральности музыки, исполняемой на флейте, о ее чудотворной силе.

Начиная с XVI века сякухати получила распространение в среде странствующих буддийских монахов комусо – «монахов соломенной циновки». Они носили на голове плетеную шляпу-корзину, почти полностью закрывавшую лицо, что символизировало отрешение от мира. В XVII-XVIII вв. возросла популярность сякухати в городской среде. Она стала использоваться для исполнения народных песен, в светском ансамблевом музицировании.

Другой экспонат, пополнивший коллекцию музея - сямисэн – японский трехструнный щипковый инструмент. Деревянный корпус сямисэна с двух сторон обтянут кожей, как правило, кошачьей или собачьей. В верхней части мембраны под струнами помещается полукруглая кожаная прокладка. Длинная шейка без ладов разбирается на три части. Играют на сямисэне бати – большим плектром из кости в виде развернутого веера. Звук сямисэна звонкий, чуть гнусавый и резковатый.

Сямисэн был излюбленным инструментом гейш, в творчестве которых сложилась камерная концертная традиция исполнения лирических песен с сопровождением. Профессиональная традиция мужского исполнения на сямисэне связана с театром Дзёрури и с театром Кабуки.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.