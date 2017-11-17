Рояль Лихтенталь

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 17.11.2017

Одним из украшений экспозиции музея имени Глинки можно назвать Концертный рояль фирмы Лихтенталь. Даже незнакомого со звучанием этого инструмента человека, он поражает великолепием внешней отделки корпуса — прекрасным рисунком выложенным на корпусе из разных пород дерева.

Фирма «Lichtenthal» была основана в 1840 году в Петербурге бельгийским фортепианным мастером Генрихом Германом Лихтенталем и просуществовала недолго, до его смерти в 1854 году. Несмотря на кратковременность пребывания в России, Лихтенталь оказал заметное влияние на фортепианное строительство и явился инициатором многих нововведений. Главным из них было применение перекрестного расположения струн. Он был первым фортепианным мастером в Петербурге, применившим это устройство. Оно давало возможность рациональнее использовать пространство внутри рояля: выиграть в длине и мощности струн, не удлиняя корпус инструмента. В результате увеличилась сила звука, он стал более сочным и, в то же время, мягким.

В 1851 году мастер выставлял на всемирной выставке в Лондоне рояль с перекрестными струнами и рояль с двумя резонансными деками. В 1853 году на мануфактурной выставке в Москве фирма была удостоена большой серебряной медали, а также права изображать государственный герб на своих изделиях, вывесках и рекламе.

Многие музыканты высоко ценили звуковые качества инструментов фирмы «Lichtenthal». В газетах того времени писали, что «знаменитый Лист первый указал здешней публике на достоинство фортепьян Лихтенталя. Не только в С.-Петербурге Лист не хотел играть на других инструментах, кроме Лихтенталевых, но даже возил их с собой из Парижа в Мадрид, не надеясь найти там фортепьян Лихтенталя».

Экспонат, представленный в музее Глинки ‑ уникален, ведь инструментов этой фирмы до настоящего времени сохранилось очень мало, в связи с чем каждый из них представляет большую ценность. Рояль поступил в Музей в 1981 году. Существует легенда, согласно которой владельцы рояля в годы Великой Отечественной войны сохранили инструмент от уничтожения оккупантами, закрасив его поверхность черной краской, которая скрыла дивный декор.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.