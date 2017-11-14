Трубы мастера Андерста

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 14.11.2017

Порой даже самые интересные, уникальные и полезные изобретения с трудом пробивают себе дорогу. Сейчас нам уже непривычно звучание натуральных труб – их можно услышать только в отдельных записях некоторых произведений. И даже там, где композитор специально писал музыку для натуральных труб, их заменяют хроматические, с вентильным механизмом. А ведь это новшество еще каких-то два века назад очень трудно приживалось - первые вентильные трубы звучали не так ярко и чисто, как натуральные. Так, М.И. Глинка с полным основанием писал, что при натуральных трубах «музыкальные уши не страдали, как ныне, от неверных, противных звуков, которыми теперь нас нещадно угощают… марш в финале оперы «Жизнь за царя» написан мною именно для простых труб».

Именно такие, ранние образцы труб с вентильным механизмом есть в музее имени Глинки. Это два ценных инструмента работы петербургского мастера Иоганна Андерста.

Трубы мастера Андерста до 1917 года находились в Зимнем дворце в собрании музыкальных инструментов, принадлежавших Николаю I. Император Николай Павлович, как известно, играл на различных духовых инструментах, выступал в любительских концертах. Современники отмечали его хорошую музыкальную память и слух. В книге Игоря Зимина «Повседневная жизнь Российского императорского двора. Взрослый мир императорских резиденций» приводятся сведения из приходно-расходных книг по так называемой «Гардеробной сумме», где отмечено приобретение для императора новых музыкальных инструментов, как в России, так и за границей. В июне 1835 г. инструментальному мастеру Андерсту «за взятые для Его Величества две трубы» уплатили 265 руб. ассигнациями. В декабре 1835 г. у этого же мастера купили валторну «для Его Величества» за 250 руб. А в 1830-х гг., судя по счетам, император Николай I довольно часто музицировал. Личные бухгалтерские книги императора пестрят счетами «за чистку инструментальных труб» перед концертами.

Сейчас императорские трубы работы Иоганна Андерста можно увидеть в музее, куда они попали в 1965 году с военно-дирижерского факультета Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.