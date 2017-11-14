Альбом княгини Н. С. Голицыной

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 14.11.2017

«Листок из альбома» ‑ так довольно часто называли свои пьесы композиторы XIX века. Но что это за альбом? В нашем понимании это, своего рода, дневник – свидетель женских побед над сердцами поэтов, хранитель признаний, воспевающих красоту и шарм владелицы.

В фондах одного из отделов Музея имени Глинки – Музее-квартире Александра Борисовича Гольденвейзера хранится старинный рукописный альбом удивительной красоты и огромной исторической и музейной ценности. Альбом богато декорирован - сафьяновый переплет, фигурные позолоченные уголки с бирюзовыми вкраплениями, золотой замочек, на верхней крышке альбома три медальона. На застежках два дворянских герба – Голицыных и Апраксиных. Принадлежал он княгине Голицыной (урожденной Апраксиной) и был приобретен Гольденвейзером в начале 20-х гг. ХХ века.

Наталья Степановна Голицына (1794 - 1890) родилась в семье генерала Степана Степановича Апраксина – любителя искусств, владельца большого дома в Москве, в котором генерал содержал свой театр. Дочь получила хорошее по тем временам образование, состояла в штате фрейлин императрицы. В её доме бывали поэты, писатели, музыканты – многие из них оставляли памятные записи в альбоме. Наталья Степановна много путешествовала за границей, и во время этих поездок также заполнялся альбом.

Всего в альбоме 237 страниц, сто тридцать шесть из них исписаны стихами, прозаическими текстами (в основном по-французски) и нотными записями.

Свои автографы там оставили французские писатели Теофил Готье и Оноре де Бальзак, профессор Сорбонны Абель Вильмен, политический деятель и философ Бенжамен Констан, кардинал Руффо, посол Франции в России Гийом Проспер Бжер де Барант. Сохранил альбом и записи русских писателей и поэтов - Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Крылова, Николая Гнедича, Василия Жуковского, Федора Тютчева, Петра Вяземского.

В музыкальной части альбома - нотные строки и целые страницы принадлежат перу Николло Антонио Цингарелли, Джоаккино Россини, Луиджи Керрубини, Франсуа Буальдье, Фердинандо Паэра, Даниэля Обера, Микеле Карафа ди Колобрано, Гаспаре Спонтини, Адольфа Гензельта, Сигизмунда Тальберга, Джакомо Мейербера. Ференц Лист оставил в альбоме коротенькую прелюдию, записав её размашисто поперек страницы.

Огромную работу по расшифровке записей в альбоме провела Елена Ивановна Гольденвейзер, ученица, верный друг и вторая жена А.Б. Гольденвейзера. Она сама перевела с французского все тексты, и специально для этой работы выучила итальянский язык.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.