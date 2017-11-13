Спинет Марко Ядра

Экспомузыка

По будням в 8:45 и 18:15

Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 13.11.2017

Недавно в музее успешно завершена реставрация одного из самых интересных и ценных музыкальных инструментов коллекции — спинета работы флорентийского мастера Марко Ядра, датированного 1565 годом. Музейному реставратору Николаю Полозкову удалось сделать самое главное и, вместе с тем, сложное — вернуть ему «голос». В мире есть всего пять подобных инструментов, а вот звучат лишь два из них.

История этого спинета поистине удивительна. Он принадлежал одной из самых известных итальянских фамилий, давшей миру знаменитых ценителей искусства, меценатов и светских правителей - флорентийской семье Медичи. Этот факт подтверждают три гипсовых позолоченных медальона, помещенных на передней панели инструмента с изображением великого герцога Тосканы Франческо I Медичи, его супруги – государыни Флоренции и Сиены Иоанны и короля Франции Карла IX, сына Екатерины Медичи.

По одной из легенд, инструмент входил в коллекцию известного русского писателя, философа, музыковеда и общественного деятеля князя Владимира Федоровича Одоевского, чье собрание в 1860-е гг. было передано в дар Московской консерватории. Прошло много лет. Началась Великая Отечественная война и, как отмечено в книге поступлений музея, осенью 1941 года спинет был случайно обнаружен «на площадке около библиотеки Московской консерватории». Инструмент долгие годы демонстрировался в постоянной экспозиции музея, но использоваться по своему прямому назначению, то есть звучать, он не мог.

В начале 2013 года начались реставрационные работы. По словам Николая Николаевича Полозкова, корпус спинета, изготовленный из кипарисового шпона, очень тонкий, почти за 500 лет жизни растрескался. Дека, сделанная из того же кипариса, и такая же тонкая, была покрыта трещинами и сильно продавлена силой натяжения стальных струн. Клавиши сильно деформировались, не хватало значительной части деталей. Весь спинет изначально был расписан творёным золотом, но на клавишах роспись была почти утрачена, а на корпусе была с трудом различима из-за сильно потемневшего лака.

Все работы производились с огромной осторожностью и с большим уважением к возрасту, истории и происхождению этого бесценного инструмента. Сначала, с помощью рыбьего клея, применявшегося мастерами в XVI веке, была восстановлена целостность корпуса. Трещины деки были заполнены вставками из груши, вклеенными с помощью того же рыбьего клея. Недостающие детали также были изготовлены из аутентичных материалов, а деформация клавиш была устранена. После расчистки инструмента, дека оказалась необыкновенно красивого красно-коричневого цвета, а на корпусе и клавишах заблестела восстановленная изысканная золотая роспись. Свершилось чудо! Вновь зазвучал молчавший несколько веков инструмент, и мы можем в нашем XXI веке услышать неискажённый голос спинета века XVI.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.