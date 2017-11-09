Эскизная тетрадь Бетховена

Экспомузыка

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Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 09.11.2017

Каждый композитор подходил к творческому процессу по-разному: кто-то писал сразу всё произведение или его часть от начала и до конца, кто-то долго и тщательно делал наброски, эскизы, выбирая ту или иную тему. Подобным образом создавал свои великие творения Людвиг ван Бетховен: каждую свою идею он заносил в нотные тетради, которые всегда были у композитора под рукой. Музею им. Глинки повезло стать обладателем нескольких автографов Бетховена, среди которых и такая нотная, эскизная тетрадь.

Но прежде чем попасть в музей, эта уникальная вещь прошла долгий путь. После смерти Бетховена его имущество, в том числе и автографы, распродавалось на аукционах. Вероятно, тогда и отправилась в путешествие от владельца к владельцу хранящаяся в Музее эскизная тетрадь. Известная нам российская история бесценного манускрипта начинается в середине XIX века. Тогда тетрадь попадает в петербургскую коллекцию композитора и музыкального деятеля, преданного почитателя бетховенского творчества графа Михаила Юрьевича Виельгорского. В молодости Михаил Юрьевич присутствовал в Вене на исполнении «Пасторальной» симфонии, а позже много сделал для распространения музыки Бетховена в России. На исходе XIX столетия внук Виельгорского Михаил Алексеевич Веневитинов, историк, архивист, директор московского Румянцевского музея, перевез реликвию из Петербурга в Москву. В частной коллекции Веневитинова автограф находился до кончины владельца, а затем поступил в фонды музея. Уже в советские годы, когда собрание Румянцевского музея было распределено по разным хранилищам страны, рукопись попала в музей Московской консерватории, из которого вырос Музей имени М.И. Глинки.

Среди эскизов, находящихся в этой тетради, – темы и отрывки из Третьей симфонии, «Крейцеровой» сонаты, Восемнадцатой фортепианной сонаты, Вариаций на тему из балета «Творения Прометея», оратории «Христос на Масличной горе», а также много других записей, с большим трудом поддающихся расшифровке. С самого начала ХХ века известные музыканты, среди которых Сергей Иванович Танеев, обсуждали возможность публикации этой тетради, но прежде чем отнести её в издательство, предстояло выполнить титаническую работу по её расшифровке. Этот многолетний кропотливый труд взял на себя крупнейший музыковед-текстолог Натан Львович Фишман. Именно благодаря ему в 1962 году эскизная тетрадь Бетховена была издана.

А тот самый уникальный автограф Людвига ван Бетховена по-прежнему находится в Музее имени Глинки и посетители могут любоваться стремительным почерком композитора, который спешил донести до нас свои гениальные творения.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.