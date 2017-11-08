Чаранго

Экспомузыка

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Повтор: Суббота, в 11:30;

Короткие истории от Михаила Брызгалова

Дата выпуска: 08.11.2017

В коллекции Музея имени Глинки много экзотических инструментов. Один из них родом из латинской Америки и носит название Чаранго или Киркинчо. На самом деле это одно название, просто на разных языках и переводится оно как броненосец. Дело в том, что корпус Чаранго когда-то изготавливали из панциря этого симпатичного зверька. Распространен чаранго был в Центральных Андах, где появился в XVIII веке. Формой чаранго напоминает гитару, но имеет значительно меньшие размеры. Например, инструмент, который хранится в коллекции музея имени Глинки длиной 50 сантиметров.

Среди индейцев высокогорных Анд существует поверье, что броненосец, став музыкальным инструментом, не прекратил своего существования, а продолжил жизнь в музыке.

Чаранго имеет пять двойных металлических струн, звук извлекается плектром. Тембр чаранго по сравнению с гитарой более резкий и звонкий.

В культуре индейцев чаранго – это преимущественно мужской инструмент. Мужчины берут в руки чаранго, чтобы его музыкой приворожить понравившуюся им девушку. Довольно часто можно услышать чаранго и во время праздничных танцев.

Конечно же, позднее инструмент стал лишь напоминать панцирь броненосца, а изготавливался уже из дерева, ведь броненосцы стали редкостью и охраняются в Латинской Америке на государственном уровне. А вот звучание чаранго стало весьма популярным в пятидесятых годах ХХ века. В наши дни на чаранго играет Чилийский исполнитель Гастон Авила.

Ещё больше интересной информации вы найдете на сайте Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры им. Глинки.